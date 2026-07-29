https://news.day.az/world/1850757.html В Иране опровергли слова Трампа Иран не просил США ни о проведении переговоров, ни об объявлении перемирия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу SNN. Он опроверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран стремится к переговорам.
В Иране опровергли слова Трампа
Иран не просил США ни о проведении переговоров, ни об объявлении перемирия.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу SNN.
Он опроверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран стремится к переговорам.
"За 16-17 дней, прошедших с начала нового противостояния, Иран ни разу не обращался к США с предложением о переговорах. Мы также не просили американцев о прекращении огня. Напротив, инициатором контактов была американская сторона", - подчеркнул Гарибабади.
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