https://news.day.az/world/1850757.html В Иране опровергли слова Трампа Иран не просил США ни о проведении переговоров, ни об объявлении перемирия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу SNN. Он опроверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран стремится к переговорам.

В Иране опровергли слова Трампа

В мире, 29 июля 2026 01:17 (UTC +04:00) 742
В Иране опровергли слова Трампа

Иран не просил США ни о проведении переговоров, ни об объявлении перемирия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу SNN.

Он опроверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран стремится к переговорам.

"За 16-17 дней, прошедших с начала нового противостояния, Иран ни разу не обращался к США с предложением о переговорах. Мы также не просили американцев о прекращении огня. Напротив, инициатором контактов была американская сторона", - подчеркнул Гарибабади.

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