В Иране опровергли слова Трампа

Иран не просил США ни о проведении переговоров, ни об объявлении перемирия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу SNN.

Он опроверг недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран стремится к переговорам.

"За 16-17 дней, прошедших с начала нового противостояния, Иран ни разу не обращался к США с предложением о переговорах. Мы также не просили американцев о прекращении огня. Напротив, инициатором контактов была американская сторона", - подчеркнул Гарибабади.