Спортивная дипломатия Азербайджана: как Баку стал центром международных турниров

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Первый в истории чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет пройдет в Баку с 22 по 31 октября 2026 года. Для Азербайджана это станет еще одним крупным международным спортивным событием, однако сам выбор столицы едва ли можно назвать неожиданностью. За последние годы Баку превратился в одну из немногих площадок, которые крупнейшие мировые спортивные организации регулярно выбирают для проведения турниров самого высокого уровня.

Решение ФИФА стало закономерным итогом этой работы. Азербайджан последовательно инвестировал в спортивную инфраструктуру, накапливал опыт проведения соревнований мирового масштаба и выстраивал систему, рассчитанную не на один турнир, а на долгосрочное сотрудничество с международными федерациями.

Президент Ильхам Алиев уже подписал распоряжение о подготовке к чемпионату, а организацией займется комитет, созданный еще в конце 2025 года в рамках подготовки к чемпионату мира среди игроков до 20 лет, который пройдет в стране в 2027 году. Такой подход отражает стратегию, благодаря которой Азербайджан сегодня рассматривается как один из наиболее надежных организаторов крупных международных соревнований.

Чтобы понять, почему выбор ФИФА вновь пал на Баку, достаточно взглянуть на список крупнейших международных спортивных соревнований, которые город принял за последние десять лет. Именно они сформировали репутацию Азербайджана как одного из наиболее опытных организаторов масштабных турниров.

Пожалуй, отправной точкой новой спортивной истории страны стали Первые Европейские игры 2015 года. Тогда Баку не просто принял дебютный мультиспортивный турнир континента, но и продемонстрировал способность организовать соревнования мирового уровня, построив современную инфраструктуру и обеспечив проведение Игр на высоком организационном уровне.

Расчет быстро оправдался. Уже с 2016 года на городской трассе Баку начала проходить гонка Формулы-1 - сначала под названием Гран-при Европы, а с 2017 года - как полноценный Гран-при Азербайджана. Трасса вдоль набережной и стен Старого города быстро стала одной из самых узнаваемых в календаре чемпионата: узкие повороты, высокие скорости на прямых, неожиданные развязки. Пилоты и команды регулярно называют её одной из самых требовательных и в то же время зрелищных на календаре.

В том же 2017 году Баку принял Игры исламской солидарности - турнир с участием более 50 национальных сборных и почти 270 комплектов медалей, где сборная Азербайджана впервые в своей истории заняла первое место в общем зачете. А два года спустя, в 2019-м, город принял финал Лиги Европы УЕФА - с международными звездами футбола и десятками тысяч болельщиков на Олимпийском стадионе.

Список продолжает расти и в следующем десятилетии: в 2020 году Баку принимал матчи группового этапа и четвертьфинал чемпионата Европы по футболу UEFA Euro 2020, регулярно становился площадкой для чемпионатов мира и Европы по борьбе, дзюдо, боксу, спортивной и художественной гимнастике, шахматам и стрельбе. А в июне 2025 года в город впервые приехал UFC - турнир на Baku Crystal Hall собрал более 14 000 зрителей при полном аншлаге, что стало для организации приятным сюрпризом, и привел к подписанию многолетнего соглашения о ежегодных турнирах вплоть до 2028 года.

27 июня 2026 года на Национальной арене гимнастики прошел уже второй турнир UFC в Баку - с рекордными продажами билетов и болельщиками из 67 стран мира, причем Азербайджан остается единственной страной на всем постсоветском пространстве, в Центральной Азии и на Южном Кавказе, которая принимает турниры этой организации.

Эта тенденция продолжается и сегодня. В настоящее время в Баку проходит чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет, в котором участвуют представители десятков стран, включая Армению. Участие армянских спортсменов на турнире еще раз подтверждает доверие к Азербайджану как к стране, способной обеспечить высокий уровень организации, безопасность и равные условия для всех участников мировых соревнований.

За каждым турниром, который проходит в Баку, стоит не только современная инфраструктура, но и репутация организатора, сформированная годами успешной работы. Международные федерации оценивают не только стадионы и арены, но и то, насколько слаженно работают все элементы - от логистики и безопасности до приема команд, судей, официальных лиц и десятков тысяч болельщиков. Именно этот опыт позволяет Азербайджану вновь и вновь получать право на проведение соревнований мирового уровня.

Поэтому решение ФИФА провести первый в истории чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет в Баку является признанием того, что Азербайджан уже доказал свою способность проводить крупнейшие международные соревнования на самом высоком уровне.

В современном спорте право принимать крупнейшие международные турниры также получают за доверие. И именно это доверие Азербайджан давно уже сумел заслужить.