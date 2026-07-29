https://news.day.az/hitech/1850761.html Apple покорила новую вершину на фондовом рынке Американский технологический гигант Apple стал второй в истории компанией, чья рыночная капитализация превысила отметку в $5 трлн/ Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов. В начале торговой сессии 28 июля цена акции компании выросла до $342,89, что и позволило преодолеть компании отметку в $5 трлн.

Apple покорила новую вершину на фондовом рынке

Наука и технологии, 29 июля 2026 08:37 (UTC +04:00) 694
Apple покорила новую вершину на фондовом рынке

Американский технологический гигант Apple стал второй в истории компанией, чья рыночная капитализация превысила отметку в $5 трлн/

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

В начале торговой сессии 28 июля цена акции компании выросла до $342,89, что и позволило преодолеть компании отметку в $5 трлн. Позднее котировки Apple снизились, в результате чего капитализация компании оценивается в $4,94 трлн. Вместе с тем Apple остается крупнейшей компанией среди представленных в индексе S&P 500.

Впервые отметку капитализации в $5 трлн удалось преодолеть компании Nvidia в октябре 2025 года. Компания оценивается на рынке в $4,75 млрд.

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