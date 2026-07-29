https://news.day.az/economy/1850767.html Средний коридор откроет новые возможности для ИИ-сотрудничества Азербайджана и Казахстана - ИНТЕРВЬЮ с вице-министром Маршрутная взаимозависимость Казахстана и Азербайджана в рамках Среднего коридора создает уникальную основу для совместной разработки решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в сфере торговли и транспортной логистики.

Средний коридор откроет новые возможности для ИИ-сотрудничества Азербайджана и Казахстана - ИНТЕРВЬЮ с вице-министром

Экономика, 29 июля 2026 09:00 (UTC +04:00) 7 332
Средний коридор откроет новые возможности для ИИ-сотрудничества Азербайджана и Казахстана

Маршрутная взаимозависимость Казахстана и Азербайджана в рамках Среднего коридора создает уникальную основу для совместной разработки решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в сфере торговли и транспортной логистики.

Как передает Day.Az, об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend вице-министр торговли и интеграции Казахстана Асет Нусупов.

"Казахстан и Азербайджан это два государства, чьи цифровые экосистемы развиваются в схожих направлениях. При этом маршрутная взаимозависимость двух стран через Средний коридор создаёт уникальную почву для совместных ИИ-решений", - сказал А. Нусупов.

По его словам, среди наиболее перспективных направлений сотрудничества - предиктивное управление грузопотоками на стыке Казахстанских железных дорог (КТЖ) и Бакинского международного морского торгового порта в Аляте, что позволит оптимизировать расписание, минимизировать простои и снизить риски для транспортно-логистических компаний.

Кроме того, перспективными направлениями являются создание общей платформы мониторинга цен на ключевые товарные группы для координации торговой политики, внедрение ИИ-агентов для обработки документации в мультимодальных перевозках с автоматическим сопоставлением данных из информационных систем двух стран, а также совместная разработка ИИ-инструментов для оценки рисков в трансграничной торговле.

"Синхронизируя свои ИИ-системы в логистике, мы сделаем так, чтобы скорость товара на маршруте возрастала, а непредсказуемость снижалась. Это выгодно грузоотправителям всего региона", - подчеркнул А. Нусупов.

Вице-министр отметил, что казахстанско-азербайджанские отношения переживают один из наиболее динамичных периодов в своей истории.

"По итогам 2024 года двусторонний товарооборот составил 536 миллионов долларов, а уже за январь-май 2026 года взаимная торговля превысила 150 миллионов долларов. Темп, который при сохранении позволит нам уверенно двигаться к рубежу в 1 миллиард долларов", - сказал он.

По его словам, для достижения этой цели был сформирован конкретный инструментарий, включая Дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества.

Как отметил вице-министр, документ предусматривает диверсификацию товарной корзины, в частности, снижение зависимости от узкого перечня экспортных позиций и выход казахстанских несырьевых товаров на азербайджанский рынок. Еще одним направлением является развитие прямых B2B-контактов через организацию бизнес-миссий и отраслевых выставок, в том числе при участии АО "QazTrade".

Кроме того, дорожная карта предусматривает внедрение системы цифровых разрешений для международных автомобильных перевозок, о чем уже объявлено двумя странами. Также запланирована синхронизация цифровых систем таможенного оформления, что позволит снизить административные барьеры и сократить сроки прохождения грузов.

"Таким образом, Азербайджан для нас стратегический партнёр в логистике, торговле и энергетике. Мы убеждены, что потенциал двусторонних отношений значительно превышает нынешние показатели, и у нас есть все инструменты для его реализации", - сказал А. Нусупов.

Вице-министр отметил, что цифровизация торговли является одним из абсолютных приоритетов Казахстана.

"Наша страна входит в топ-25 лучших стран мира по индексу развития электронного правительства ООН (24-е место из 193 государств), а по субиндексу онлайн-услуг мы занимаем 3-ю позицию. Это не случайность. Это результат последовательной политики", - сказал он.

Среди ключевых направлений цифровой торговли вице-министр назвал Информационную систему прослеживаемости товаров, которая функционирует в штатном режиме с декабря 2025 года. К системе подключены около 2,4 тысячи участников, заключено 485 договоров и оформлено более 6,1 тысячи электронных накладных. По его словам, система обеспечивает полную прослеживаемость товаров - от производителя до конечного потребителя.

Кроме того, вице-министр обратил внимание на Национальный каталог товаров (НКТ), который с 1 января 2026 года стал обязательным для всех участников торговли. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 30,5 миллионов товарных позиций, внедрен уникальный идентификатор NTIN.

А.Нусупов также подчеркнул успехи Казахстана в развитии электронного декларирования и безбумажного документооборота, отметив, что все аэропорты и авиакомпании страны перешли на систему e-Freight в соответствии со стандартами IATA.

Отдельно он остановился на внедрении цифровых разрешений для международных автомобильных перевозок, назвав совместную инициативу с Азербайджаном важным шагом к устранению бюрократических задержек на транспортных маршрутах.

"Для Азербайджана мы видим наибольший потенциал именно в интеграции цифровых систем прослеживаемости товаров и в совместном использовании платформ электронного документооборота. Это сократит время прохождения товаров через каспийские порты и сделает маршрут ещё более конкурентоспособным", - отметил А. Нусупов.

По его словам, уже были сделаны первые шаги для интеграции цифровых торговых платформ Казахстана и Азербайджана с целью упрощения трансграничной торговли и сокращения административных процедур.

"Введение совместной системы цифровых разрешений для автомобильных грузоперевозок это наглядный пример того, как интеграция платформ работает на практике: исчезают очереди, сокращается время ожидания, растёт предсказуемость цепочки поставок. Я убежден, что в мире полном нестабильности и потрясений это как раз-таки то, в чем остро нуждается бизнес", - отметил А. Нусупов.

По его словам, следующий логичный шаг это сопряжение информационных систем в области таможенного администрирования.

"По оценкам, внедрение цифрового взаимодействия только в рамках ЕАЭС позволит сократить сроки таможенных процедур на 20-25%. Вместе с Азербайджаном, как ключевым транзитным партнёром по Среднему коридору, эффект станет ещё более значимым", - подчеркнул он.

Среди перспективных направлений интеграции вице-министр назвал обмен данными о товарных потоках через порты Актау и Алят в режиме реального времени, взаимное признание электронных сопроводительных документов, создание единого цифрового "окна" для оформления мультимодальных перевозок по маршруту Казахстан - Каспий - Азербайджан - Грузия - Европа, а также интеграцию платформ мониторинга ценовой ситуации на товарных рынках двух стран.

"Наша задача в том, чтобы создать такую цифровую среду, где товар "видят" системы обеих стран с момента отгрузки и до момента доставки. Таким образом мы сможем разговаривать на одном языке, что на мой взгляд, особенно символично, учитывая тюркскую основу наших наций", - подчеркнул он.

Говоря о применении ИИ, А.Нусупов отметил, что Казахстан стремится использовать технологии для решения конкретных прикладных задач бизнеса и государства.

"Президент Казахстана объявил текущий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Для нас очень важно, чтобы искусственный интеллект решал конкретные прикладные задачи бизнеса и государства, в том числе и цифровой инфраструктуры. Достаточно привести несколько конкретных примеров последних нескольких лет", - сказал он.

Так, по его словам, в Национальном каталоге товаров встроенный ИИ обрабатывает сотни тысяч заявок на регистрацию товаров: только на стадии модерации находилось 749 тысяч заявок, которые система обрабатывает в автоматическом режиме. Это принципиально иная скорость и точность по сравнению с ручной обработкой.

"Мы прагматично подходим к вопросам кибербезопасности. Так, нами внедрен ИИ-агент для обработки событий информационной безопасности. Он анализирует поток событий, выявляет аномалии, фильтрует ложные срабатывания и передает специалистам только подтвержденные угрозы. Таким образом, количество ложных алертов снижено на 70%, а нагрузка на аналитиков SOC сокращена с тысяч событий до 10-20 приоритетных инцидентов в сутки. Это позволило нам перейти от реактивной модели к проактивной киберзащите", - сказал А.Нусупов.

Он добавил, что Казахстан находится в процессе внедрения ИИ-агент атрибутивной классификации ОКТРУ (Общий классификатор товаров, работ и услуг). Он самостоятельно анализирует огромные массивы технических спецификаций, сопоставляет товарные позиции, формирует и верифицирует номенклатурные карточки. Уже сформировано более 160 тысяч карточек свойств, обеспечен маппинг свыше 20 тысяч позиций ЕНСТРУ с ОКТРУ.

Вице-министр добавил, что Казахстан также изучает опыт стран, где ИИ уже используется для анализа рисков, профилирования грузов и предиктивного таможенного контроля.

"Казахстан располагает для этого ресурсами: в ТОП-500 суперкомпьютеров мира вошёл национальный кластер Alem.Cloud (86-е место), созданный по поручению Главы государства. Здесь опять же подчеркну, что наш подход прогрессивен, но в то же время прагматичен. Мы не пытаемся заменить себя ИИ-агентами. Они служат нам во благо достижения высокой цели", - сказал А.Нусупов.

Вице-министр также подчеркнул, что Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) стал одним из главных стратегических активов Казахстана последнего десятилетия.

"Цифры говорят сами за себя. За три года, с 2022 по 2025 год, объём перевозок по маршруту вырос более чем в пять раз. По итогам 2025 года общий грузопоток достиг 4,5-4,7 млн тонн, из них контейнерные перевозки составили 76 900 ДФЭ (на 36% больше, чем годом ранее)", - отметил А.Нусупов.

Он сообщил, что в первом квартале 2026 года по маршруту прошли 125 контейнерных поездов, что на 34,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По маршруту Сиань-порт Алят за тот же период проследовали 85 поездов (вдвое больше, чем годом ранее). Сроки доставки на маршруте сократились почти вдвое: с 28-32 дней до 11-13 суток.

"Значение коридора для казахстанско-азербайджанского сотрудничества трудно переоценить. Именно через Азербайджан проходит ключевой отрезок маршрута на западном плече. Бакинский порт в Аляте сегодня крупнейший на Каспии, с мощностью до 15 млн тонн, и планами расширения до 25 млн тонн. Казахстан в свою очередь ускоренно развивает порты Актау и Курык: мощность портовой инфраструктуры планируется довести до 30 млн тонн в год", - сказал А.Нусупов.

Вице-министр отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев председательствуя в ЕАЭС в 2026 году, определил логистику вторым среди пяти приоритетов интеграции.

"Могу сказать без преувеличения, Средний коридор - это совместный проект Казахстана и Азербайджана, и наш интерес в его развитии абсолютно совпадает. Я бы даже сказал, что это то совместное наследие, которое мы сможем с гордостью оставить следующим поколениям", - сказал А.Нусупов.

Он добавил, что совместное развитие логистических структур между Азербайджаном и Казахстаном остается одним из перспективных направлений.

"Несомненно, интерес к совместным логистическим структурам высок с обеих сторон. Уже сегодня морская транспортировка казахстанской нефти по маршруту Актау-БТД (трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан) осуществляется на паритетной основе: с казахстанской стороны: НМСК "Казмортрансфлот", с азербайджанской ASCO. Это действующая модель совместной логистики, которую необходимо масштабировать на новые сегменты", - отметил вице-министр.

Он добавил, что в 2023 году КазМунайГаз и SOCAR подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти, а в 2024 году: Соглашение о поэтапном увеличении объёма транзита через БТД. Объём поставок по этому маршруту растёт: 1,06 миллиона тонн в 2023 году, 1,42 миллиона тонн в 2024-м, 1,3 миллиона тонн в 2025 году. С января по май текущего года уже 0,6 миллиона тонн.

"Что касается контейнерного и сухогрузного сегментов: Казахстан и Азербайджан подписали Дорожную карту по синхронному устранению "узких мест" и развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Документ прямо предусматривает развитие совместных логистических решений", - отметил вице-министр.

Среди ключевых направлений он выделил развитие портовой инфраструктуры. В частности, в порту Актау создается новый контейнерный хаб, который позволит увеличить мощность с 70 тысяч до 240 тысяч. ДФЭ к концу 2026 года. В свою очередь, порт Алят планирует модернизацию с увеличением мощности грузоперевалки до 25 миллионов тонн.

А.Нусупов также отметил, что выделение Европейским союзом 2 миллиардов евро на развитие инфраструктуры Среднего коридора создает дополнительный импульс для реализации совместных инвестиционных проектов.

"Таким образом, подобные решения являются логичным следующим шагом. Обе страны обладают инфраструктурой, выигрывают от роста грузопотока, но что более важно - обе державы строят будущее за счет совместного прошлого", - подчеркнул вице-министр.

А.Нусупов также рассказал о роли Национального каталога товаров в развитии цифровой торговли.

"Национальный каталог товаров это, без преувеличения, инфраструктурный масштабный проект для казахстанской торговли. Отмечу, что НКТ это не разовая мера контроля. Это элемент новой архитектуры торговли, которая формируется в Казахстане. НКТ это единая цифровая база, в которой у каждого товара появляется свой "паспорт" ", - сказал он.

Вице-министр пояснил, что он содержит наименования и характеристики товара, а также уникальный национальный код NTIN (это 13-значный идентификатор, по которому товар узнаётся в любой государственной или коммерческой системе). До этого в разных государственных системах использовались как минимум пять разных справочников (ЕНС ТРУ, KZ TIN, ТН ВЭД, ОКЭД, КПВЭД).

"Из-за этого один и тот же товар мог называться по-разному: в таможне, в статистике, в госзакупках. Эта несогласованность приводила к дублированию данных, ошибкам и сложностям в прослеживаемости. НКТ решает проблему этого так называемого "цифрового Вавилона". Он объединяет данные в одном месте, делает их едиными и достоверными. Это существенно упрощает работу бизнеса и делает рынок прозрачнее", - сказал А. Нусупов.

По его словам, внедрение НКТ особенно важно для крупных товарных экосистем, где оборот товара происходит быстро, а его происхождение и характеристики часто "размыты".

"НКТ выводит рынок на качественно новый уровень прозрачности. Единый источник данных, логика и идентификаторы формируют доверенную среду для всех - от производителей и бизнеса до конечного потребителя. Как вам известно, сейчас каталог активно развивается. В нем уже зарегистрировано более 30 миллионов товаров", - сказал А. Нусупов.

Он подчеркнул, что при внедрении НКТ Казахстан выстраивает систему таким образом, чтобы цифровизация не создавала дополнительных барьеров для бизнеса.

По словам вице-министра, это предусматривает поэтапное внедрение цифрового паспорта товара без остановки деятельности компаний, использование временного кода XTIN до присвоения постоянного идентификатора NTIN, а также упрощенную процедуру регистрации с сокращением числа обязательных полей до семи. На первом этапе для регистрации не требуется электронная цифровая подпись.

Кроме того, Нусупов отметил, что при разработке системы большое внимание уделяется взаимодействию с бизнесом. По его словам, уже проведено около сотни встреч, а большинство действующих решений стало результатом консультаций с производителями и отраслевыми объединениями.

Он также напомнил, что в январе текущего года был подписан меморандум с Министерством финансов и НПП "Атамекен", предусматривающий переходные сроки для различных категорий участников рынка. По его словам, это время используется для проведения разъяснительной работы, диалога с бизнесом и регистрации участников в системе.

"Таким образом, мы не просто контролируем, а строим систему, удобную для бизнеса, применяя отраслевой подход, чтобы данные о товарах были достоверными и сразу применимыми", - подчеркнул А. Нусупов.

Он подчеркнул, что НКТ это фундамент, на котором строится вся архитектура цифровой торговли. Его влияние многоуровневое. Внутри страны это "единый цифровой паспорт": от производителя до момента продажи государство, бизнес и потребитель видят полную цепочку.

По его словам, это основа для системы прослеживаемости, которая активно развивается с декабря 2025 года.

"Для цифровизации торговли НКТ стал точкой сборки: интеграция с электронными счетами-фактурами, кассовыми аппаратами, порталом госзакупок обеспечивает бесшовную передачу данных между всеми участниками. Ни одна транзакция не остаётся в "тени". Отмечу, что эта регуляторная мера направлена не на чрезмерный контроль, а на создание безопасной и доверительной среды для осуществления торговли", - отметил А.Нусупов.

Он также подчеркнул, что для трансграничного взаимодействия НКТ создаёт новые возможности.

"Единый товарный идентификатор это универсальный "язык", понятный любой торговой системе. При экспорте товара из Казахстана его NTIN сопровождает груз, что упрощает таможенное оформление в стране назначения при условии взаимного признания идентификаторов. Аналогичный опыт есть у Беларуси и Узбекистана, которые ввели похожие системы ранее", - отметил А. Нусупов.

По его словам, система регулярно совершенствуется как через диалог с бизнесом и отраслевыми сообществами, так и во взаимодействии с международными партнерами, что является очередным шагом по адаптации Казахстана к меняющимся правилам мировой торговли.

Он подчеркнул, что интеграция НКТ с цифровыми платформами партнеров, включая Азербайджан, рассматривается как стратегическое направление.

"Логика здесь простая: если Казахстан и Азербайджан ключевые партнёры на Среднем коридоре, то синхронизация товарных идентификаторов означает, что груз, выходя из нашего порта, "виден" в системе азербайджанской стороны уже до пересечения каспийской границы", - сказал А. Нусупов.

Он добавил, что интеграция НКТ с цифровыми платформами стран-партнеров позволит реализовать ряд практических решений.

В частности, речь идет об автоматическом предварительном уведомлении таможенных органов о входящем грузе, что позволит сократить время оформления в портах, взаимном признании товарных идентификаторов для устранения дублирования при оформлении документов, а также совместной борьбе с контрафактной продукцией и параллельным импортом.

По словам вице-министра, единая база данных позволит снизить возможности для недобросовестных участников рынка манипулировать описанием товаров при прохождении таможенных процедур.

"Казахстан активно сотрудничает в этом направлении со странами ЕАЭС, и интеграция с Азербайджаном - особый приоритет. Тем более что наши страны уже имеют опыт сопряжения цифровых решений в транспортной сфере. Это создает хорошую институциональную базу. Нам еще многое предстоит сделать вместе", - подчеркнул А.Нусупов.

В заключение вице-министр отметил, что в целом Казахстан и Азербайджан обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, цифровой экономике и логистике.

"Перспективы казахстанско-азербайджанского сотрудничества шире, чем принято думать. Мы видим несколько ключевых направлений, каждое из которых способно дать значительный вклад в ряд сфер", - сказал А. Нусупов.

По его словам, одним из ключевых направлений остается транспортно-логистическая сфера. Средний коридор продолжает набирать мощь: рост грузопотока в первом квартале текущего года составил 34,4% в годовом выражении, а совместное развитие портовой, железнодорожной и цифровой инфраструктуры является общим приоритетом двух стран на годы вперед.

Он отметил, что значительный потенциал сохраняется и в энергетике. Казахстан продолжает транспортировку нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД): в 2024 году объем поставок достиг 1,42 млн тонн и, как ожидается, будет расти в соответствии с соглашением о поэтапном увеличении транзита. Одновременно усиливается интерес к сотрудничеству в сфере "зеленой" энергетики, где обе страны обладают значительным потенциалом.

Кроме того, перспективным направлением вице-министр назвал агропромышленный комплекс. По его словам, Казахстан является одним из крупнейших производителей зерна, масличных культур и мяса, тогда как Азербайджан представляет собой растущий рынок, поэтому потенциал взаимной торговли продовольствием пока остается существенно недоиспользованным.

А.Нусупов также подчеркнул, что обе страны активно инвестируют в цифровизацию, а совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, цифровой торговли и электронного правительства открывают практически безграничные возможности для роста.

Отдельно он отметил перспективы промышленной кооперации. По его словам, Казахстан производит металлы, химическую продукцию и переработанное сырье, тогда как Азербайджан активно развивает ненефтяную промышленность, что создает реальные возможности для формирования совместных производственных цепочек.

"Казахстан и Азербайджан это два государства, которые смотрят в одном направлении: на современную, технологичную, открытую экономику. Наш путь к 1 миллиарду долларов товарооборота это путь к качественно новому уровню отношений", - сказал он.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #КАЗАХСТАН #СРЕДНИЙ КОРИДОР
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Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 2 ноября 17:45 (UTC+04), Общество 764
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