США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам проиранских группировок в Ираке

Вооруженные силы США совместно с Саудовской Аравией нанесли высокоточные удары по объектам проиранских группировок на территории Ирака.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Согласно сообщению, операция была проведена 28 июля. Целями ударов стали логистические объекты и склады вооружений на востоке Ирака, которые, как утверждает CENTCOM, использовались связанными с Ираном группировками. В ведомстве заявили, что эти формирования действовали по указанию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и готовили атаки на американские войска, а также энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

В CENTCOM отметили, что американские и саудовские истребители нанесли удары по нескольким объектам в качестве решительного ответа на более чем 30 атак беспилотников, которые, по данным командования, были организованы КСИР за последние 72 часа.

При этом в заявлении подчеркивается, что атаки на американские силы не достигли своих целей и оказались безуспешными.

По данным CENTCOM, в период с февраля по апрель 2026 года проиранские формирования в Ираке предприняли более 600 попыток атак против граждан США и американских объектов.

В завершение командование предупредило, что КСИР и связанные с ним вооруженные группировки должны прекратить подобные действия, чтобы избежать дальнейшего военного ответа со стороны США.