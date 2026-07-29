https://news.day.az/society/1850781.html В Огузе столкнулись легковые автомобили, есть погибший В Огузе столкнулись легковые автомобили, есть погибший. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла утром на участке автомагистрали Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки, проходящем через село Падар Огузского района. По предварительным данным, столкнулись двигавшиеся легковые автомобили Mercedes и ВАЗ-2109.
В Огузе столкнулись легковые автомобили, есть погибший
В Огузе столкнулись легковые автомобили, есть погибший.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла утром на участке автомагистрали Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки, проходящем через село Падар Огузского района.
По предварительным данным, столкнулись двигавшиеся легковые автомобили Mercedes и ВАЗ-2109.
В результате аварии погиб водитель ВАЗа Абдулрагим Намизед оглу Мамедалиев 1987 года рождения.
По факту проводится расследование.
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