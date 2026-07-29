В ГМС заявили о снижении потока граждан из стран Персидского залива

В Азербайджане наблюдается заметное снижение числа граждан иностранных государств, прибывающих из стран Персидского залива и Южной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, отвечая на вопросы журналистов в ходе медиа-тура на тему "Осведомленность СМИ в сфере миграции".

Он отметил, что в первом полугодии 2026 года был зарегистрирован въезд в Азербайджан граждан 194 стран в количестве 1 миллион 91 тысячи 865 человек, что примерно на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Основным фактором, повлиявшим на общее снижение, является уменьшение числа прибывающих в Азербайджан из стран Персидского залива и Южноазиатского региона. В значительной степени это связано с конфликтами и войнами в регионе", - сказал он.

По словам В.Гусейнова, несмотря на общее снижение, по некоторым направлениям был зафиксирован рост.

"Мы наблюдали увеличение числа прибывающих из тюркских государств, в том числе из Казахстана, а также из Пакистана и европейских стран. Наиболее резкое снижение зафиксировано среди прибывающих из Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Индии и в целом из Южноазиатского региона", - подчеркнул начальник ГМС.

Он добавил, что поскольку текущие показатели охватывают первое полугодие, до конца года статистика может измениться.

По словам В.Гусейнова, первую пятерку среди иностранцев, въезжающих и выезжающих из Азербайджана, составляют граждане России, Турции, Грузии, Казахстана и Ирана.