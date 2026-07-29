https://news.day.az/society/1850779.html Стало известно, когда объявят результаты приема в магистратуру Результаты приема в магистратуру в Азербайджане ожидается объявить сегодня или завтра.

Стало известно, когда объявят результаты приема в магистратуру

Общество, 29 июля 2026 10:28 (UTC +04:00) 697
Стало известно, когда объявят результаты приема в магистратуру

Результаты приема в магистратуру в Азербайджане ожидается объявить сегодня или завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель аппарата Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Вафадар Мисиров в беседе с журналистами в рамках церемонии открытия "Выставки высших учебных заведений", проходящей в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ.

По его словам, после публикации результатов начнется регистрация поступивших, а затем будет проведен выбор специальностей на оставшиеся вакантные места.

"Обучение в магистратуре является важным этапом высшего образования и после получения степени бакалавра должно стать судьбоносным шагом для дальнейшей карьеры человека. Магистратура не должна рассматриваться лишь как способ провести время или получить диплом ради трудоустройства", - отметил Мисиров.

Отметим, что выставка продлится три дня. Ее главная цель - познакомить абитуриентов с возможностями высших учебных заведений до начала выбора специальности и помочь им определиться с будущим направлением обучения.

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