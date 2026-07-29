Азербайджан доказал свою влиятельность и дипломатическое мастерство - Новруз Аслан для Day.Az

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Звонок Владимира Путина в Баку это знак окончательного урегулирования отношений между нашими двумя странами. Хороший знак, сигнализирующий всем также о том, что азербайджанская дипломатия в очередной раз оказалась на высоте.

Не буду вдаваться в подробности конфликтной ситуации между Азербайджаном и Россией после трагедии с нашим самолетом. Пусть все это останется в прошлом. Скажу лишь, что Баку, как я уже неоднократно указывал, показал высший пилотаж в дипломатии. Его выдержка, принципиальность и верность национальным интересам позволили разрулить ситуацию на самом достойном уровне.

Сегодня Азербайджан это страна, к которой с уважением относятся во всем мире. К рекомендациям, решениям, заявлениям, политическим шагам Баку прислушиваются очень серьезно и внимательно. Потому что Азербайджанское государство во главе с Президентом Ильхамом Алиевым никогда не позволит себе сделать какой-то шаг без прагматичного расчета, без учета своих национальных интересов и, в то же время, интересов своих друзей.

Каждое решение, которое принимает Баку, заслуживает уважения. За годы независимости я не помню какого-либо решения, которое можно было бы поставить под сомнение и назвать неверным. В свое время многие критиковали подписание Азербайджаном Бишкекского соглашения, но сегодня все видят, насколько это был мудрый и дальновидный шаг. Общенациональный лидер не пошел на поводу у популистов и сделал то, что было критически необходимо Азербайджану на тот момент. Кто-то видел в этом признание поражения, но на самом деле это был прагматичный расчет и заявка на будущую победу.

То же касается и всех других решений, принимавшихся Гейдаром Алиевым и Президентом Ильхамом Алиевым. Все они шаг за шагом вели к усилению Азербайджана и укреплению его позиций на международной арене. Каждое решение было точным попадаем. Если обратить внимание, эти шаги шли на пользу не только нашей стране, но и нашим соседям, нашим партнерам. Это, я бы сказал, уникальная особенность внешней политики Азербайджана, - реализовывать свои интересы, параллельно помогая решать проблемы и своим друзьям.

Эту данность уже приняли все, и как бы не поступал сегодня Баку, никто не сможет обвинить его в какой-то нечистой игре или изощренной расчетливости. Разве что те, кто нас не любит. Мягко говоря - противники. Как, например, армянская церковь, которой очень не понравилось исключение вопроса признания "геноцида армян" из повестки Кнессета после обращения из Баку. Армянские националисты были очень разочарованы. А Азербайджан в очередной раз доказал сою влиятельность и дипломатические таланты.

"Геноцид армян" это политический инструмент, придуманный в свое время для давления на Турцию. Нынешние власти Армении ушли от этого нарратива, благоразумно оставив его историкам. Воду сегодня мутят диаспора и церковь. Армянству хочется обойти еврейский народ, утвердив мнение о том, что первым геноцидом ХХ века был "геноцид армян". На мой взгляд, тут дело даже не в Турции, а в желании обойти Холокост и перетянуть все мировое внимание на себя. Зачем? Не думаю, что на этот вопрос можно ответить с точки зрения здравой логики.

Армянские националисты обвиняют Баку в том, что он, дескать, помешал Израилю признать мнимый "геноцид". Правильнее было бы сказать так: Баку помог предотвратить историческую несправедливость, основанную на сиюминутных эмоциях. Эта наша миссия была выполнена.

Некоторые удивляются, что Израиль принял во внимание обращение Азербайджана в связи с так называемым "геноцидом армян". А чему удивляться? Наши страны - давние друзья и партнеры, между которыми существует взаимопонимание и взаимное доверие. Азербайджан искренен в своем желании не позволить осложниться отношениям в регионе. А решение Кнессета по мнимому "геноциду" могло их осложнить. Намерения Баку были предельно честны и встретили понимание. Я лично удивился бы, если бы дипломатия нашего руководства не дала результатов. Как правило, она всегда и во всех ситуациях работает успешно.

Хотел бы напомнить, что и в прежние годы Азербайджан успешно посредничал в нормализации отношений Анкары и Тель-Авива. Вспомним ситуацию, сложившуюся после известного инцидента с "Мави Мармара" в 2010 году у берегов Газы. Свои дипломатические способности Баку не раз прилагал для примирения своих друзей и соседей. Так, благодаря Ильхаму Алиеву восстановились отношения между президентами Турции и России, резко осложнившиеся после того, как в ноябре 2015 года турецкая сторона сбила на границе российский самолет.

Азербайджана - на стороне мира и сотрудничества. Он всегда выбирает добрые отношения, если для этого появляются пусть даже самые малые возможности. Отношения с Арменией, вчерашним оккупантом - тому пример.

Азербайджан не только посредничает, но и предоставляет свою площадку для сложных переговоров противодействующих сторон, сохраняя при этом нейтралитет. Азербайджан - мирная и стабильная страна, сохраняющая ровные отношения практически со всем своим ближним и дальним окружением. Он не вмешивается в чужие дела, и это делает Баку незаменимой переговорной площадкой. Это принимается во внимание всеми, и обсуждение острых вопросов именно на бакинской площадке стало до того в порядке вещей, что это теперь порой происходит и без ведома азербайджанской стороны.

Очень любопытно было услышать из уст Президента Ильхама Алиева в ходе пресс-конференции в Берлине, что, оказывается, руководство страны не было в курсе встречи высокопоставленных представителей России и Германии в Баку. Понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Баку как нейтральную и независимую переговорную площадку уже приняли и признали. Если представителям российской и германской стороны нужно было что-то обсудить, для этого достаточно было купить билет на самолет и прилететь в Азербайджан. Встречи для европейцев с российскими представителями где бы то ни было вызывают вопросы и нарекания, а Азербайджан, как в свое время Швейцария, стал тем местом, где это возможно. В любом случае, как сказал Ильхам Алиев, если эта встреча положит конец российско-украинской войне, мы, конечно же, ее проведение приветствуем.

Напомню также, что именно в Баку встречались и, не раз, представители НАТО и Генштаба России. Азербайджанская сторона никак не участвовала в этих встречах, она лишь позволяла им пройти на своей площадке.

То есть у Азербайджана большой опыт и в урегулировании конфликтов, и в создании условий для обсуждения конфликтующими сторонами трудных вопросов. Нейтральное посредничество это достаточно сложная дипломатическая категория. Его может позволить себе только реально суверенная и сильная и страна, стоящая на позициях справедливости и международного права.