https://news.day.az/economy/1850815.html От Каспия до Пермского бассейна: Новая эпоха энергопартнерства Азербайджана и США Энергетическое сотрудничество Азербайджана и Соединенных Штатов на протяжении более трех десятилетий являлось одним из ключевых элементов двусторонних отношений.

От Каспия до Пермского бассейна: Новая эпоха энергопартнерства Азербайджана и США

Экономика, 29 июля 2026 12:22 (UTC +04:00) 6 423
От Каспия до Пермского бассейна:

Автор: Ляман Зейналова, Trend

Энергетическое сотрудничество Азербайджана и Соединенных Штатов на протяжении более трех десятилетий являлось одним из ключевых элементов двусторонних отношений. Именно американские компании сыграли важную роль в становлении современной нефтегазовой отрасли Азербайджана после восстановления независимости страны, а политическая поддержка Вашингтона способствовала реализации проектов, изменивших энергетическую карту Евразии. Сегодня это сотрудничество вступает в качественно новый этап.

Историческим событием стало приобретение азербайджанской компанией GL Group действующих нефтегазовых активов в США. Впервые в истории азербайджанская группа компаний не только приобрела активы по добыче нефти и газа в Соединенных Штатах, но и стала их оператором. Речь идет о четырех разрабатываемых месторождениях в Пермском бассейне вблизи Мидленда (штат Техас), включающих более 200 действующих добывающих скважин.

На первый взгляд речь идет о корпоративной инвестиционной сделке. Однако в действительности ее значение значительно глубже. Она отражает качественное изменение характера азербайджано-американских отношений в энергетической сфере и символизирует новый этап партнерства между двумя странами.

Эта сделка стала своеобразным зеркальным отражением событий тридцатилетней давности.

В середине 1990-х годов именно американские компании пришли в Азербайджан, чтобы участвовать в разработке каспийских месторождений и создании современной нефтегазовой отрасли независимого государства. Сегодня история развивается в противоположном направлении: уже азербайджанская компания инвестирует в нефтегазовую промышленность Соединенных Штатов и берет на себя ответственность за управление действующими добывающими активами на одном из самых конкурентных энергетических рынков мира.

Эта трансформация наглядно демонстрирует путь, который прошел Азербайджан за три десятилетия - от страны, привлекавшей иностранные инвестиции для развития собственных ресурсов, до государства, экспортирующего капитал, управленческие компетенции и профессиональный опыт.

От "Контракта века" к новой модели партнерства

История энергетического сотрудничества Азербайджана и США всегда строилась на взаимной выгоде и долгосрочном стратегическом видении.

После подписания в 1994 году "Контракта века" американские компании стали одними из главных участников модернизации нефтегазового сектора Азербайджана. ExxonMobil, Chevron, Baker Hughes, Honeywell, SLB и многие другие не просто инвестировали средства, а принесли современные технологии, инженерные решения и международные стандарты управления проектами.

Политическая поддержка Вашингтона также сыграла важнейшую роль в реализации ключевых энергетических проектов региона.

Соединенные Штаты активно поддерживали строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который впервые обеспечил экспорт каспийской нефти на мировые рынки в обход традиционных маршрутов. Позднее аналогичную роль США сыграли и в продвижении Южного газового коридора.

В Государственном департаменте США неоднократно подчеркивали, что рассматривают Южный газовый коридор как один из важнейших проектов европейской энергетической безопасности.

"США рассматривают Южный газовый коридор как инфраструктуру, имеющую основополагающее значение для энергетической безопасности Европы. Чем больше азербайджанского газа поступает в большее количество европейских стран, тем лучше. Мы продолжим поддерживать эти усилия", - отмечали в Госдепартаменте.

По оценке американской стороны, именно диверсификация поставок позволяет снизить зависимость Европы от монопольных источников энергоресурсов, а Азербайджан сегодня играет одну из ключевых ролей в обеспечении этой стратегии.

За последние годы страна значительно расширила географию экспорта газа. Сегодня азербайджанский природный газ получают уже 16 государств, включая Германию и Австрию, присоединившиеся к числу потребителей в текущем году.

Таким образом, партнерство между Баку и Вашингтоном никогда не ограничивалось исключительно коммерческими интересами. Оно всегда являлось частью более широкой архитектуры энергетической безопасности Европы и Евразии. Именно поэтому приобретение активов в США имеет столь большое символическое значение.

На протяжении десятилетий инвестиционный поток был преимущественно односторонним - американские компании вкладывали средства в развитие нефтегазовой отрасли Азербайджана. Теперь появляется новая модель. Азербайджанская компания выходит на американский рынок уже не как подрядчик или миноритарный инвестор, а как полноценный оператор добычи.

Подобный переход невозможно объяснить исключительно успешным развитием одной компании. Он свидетельствует о зрелости всей нефтегазовой отрасли Азербайджана.

За три десятилетия страна накопила уникальный опыт реализации сложнейших международных проектов, сформировала профессиональные инженерные школы, подготовила высококвалифицированные кадры и приобрела репутацию одного из наиболее надежных энергетических партнеров в мире. Именно эта репутация сегодня позволяет азербайджанскому бизнесу уверенно выходить на наиболее развитые энергетические рынки.

Особенно показательным является выбор региона.

Почему именно Пермский бассейн

Пермский бассейн считается не только крупнейшим нефтедобывающим регионом США, но и одним из главных центров мировой нефтегазовой промышленности. Его значение трудно переоценить.

В 2025 году здесь добывалось около 6,6 млн баррелей нефти в сутки, что составляло почти половину всей нефтедобычи Соединенных Штатов и более восьми процентов мировой добычи нефти. Производство природного газа достигало 27,6 млрд кубических футов в сутки, что соответствовало примерно четверти американской добычи товарного газа и почти семи процентам мировой добычи.

Работа в таком регионе означает соответствие самым высоким международным требованиям. Оператор обязан эффективно управлять сотнями добывающих скважин, внедрять современные технологии повышения нефтеотдачи, соблюдать строгие экологические стандарты, обеспечивать промышленную безопасность и демонстрировать высокую экономическую эффективность.

По сути, GL Group получила возможность работать в своеобразной высшей лиге мировой нефтегазовой отрасли. Именно поэтому данная сделка выходит далеко за рамки корпоративного успеха. Она становится индикатором доверия к азербайджанскому нефтегазовому бизнесу со стороны одного из самых развитых энергетических рынков мира.

Важно и то, что сделка произошла не изолированно, а на фоне стремительного укрепления двустороннего сотрудничества. Последние месяцы стали, пожалуй, наиболее динамичным периодом в азербайджано-американских отношениях за многие годы.

В феврале была подписана Хартия стратегического партнерства, которая способна вывести отношения на качественно новый уровень. В поздравительном послании Президенту США Дональду Трампу глава государства особо подчеркнул, что Хартия придаст новый импульс сотрудничеству не только в традиционных направлениях - энергетике, транспортной связности и безопасности, - но и в областях цифровой трансформации, искусственного интеллекта и других высокотехнологичных сферах.

Именно этот политический импульс вскоре получил конкретное экономическое наполнение. В рамках Бакинской энергетической недели состоялся Первый азербайджано-американский экономический диалог, который многие эксперты уже называют одним из наиболее значимых событий последних лет в двусторонней экономической повестке. Во время визита американской делегации были подписаны коммерческие соглашения общей стоимостью свыше 8 миллиардов долларов, включая стратегическое соглашение между SOCAR и американской компанией Lummus Technology, а также меморандум между министерством экономики Азербайджана и Oracle. Однако еще более важным оказался сам характер достигнутых договоренностей. Наряду с традиционными энергетическими проектами, стороны подписали соглашения в сферах цифровой инфраструктуры, промышленной автоматизации, облачных технологий и искусственного интеллекта. Именно это свидетельствует о том, что энергетическое сотрудничество двух стран постепенно приобретает совершенно новое качество.

SOCAR и американские компании: партнерство, проверенное десятилетиями

Одним из главных двигателей развития азербайджано-американского энергетического сотрудничества на протяжении последних трех десятилетий остается Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Если в 1990-х годах взаимодействие было сосредоточено преимущественно на освоении каспийских месторождений, то сегодня оно охватывает практически всю цепочку создания стоимости - от геологоразведки и добычи до цифровизации, декарбонизации и внедрения передовых технологий.

Как отметил в эксклюзивном интервью Trend вице-президент SOCAR Афган Исаев, основы этого сотрудничества были заложены еще при подписании "Контракта века", который определил новую нефтяную стратегию независимого Азербайджана.

"Это историческое соглашение стало ключевым для интеграции нефтегазового сектора страны в мировые энергетические рынки и создало платформу для долгосрочного партнерства SOCAR с американскими компаниями", - подчеркнул он.

По словам Исаева, именно ExxonMobil стала одной из первых американских компаний, вошедших в число партнеров SOCAR, а сотрудничество с ней позволило внедрить в Азербайджане лучшие международные практики разработки нефтегазовых месторождений.

За прошедшие годы характер взаимодействия существенно изменился. Если первоначально сотрудничество концентрировалось главным образом на добыче углеводородов, то сегодня оно охватывает практически все ключевые направления развития современной энергетики.

SOCAR совместно с ExxonMobil развивает проекты в области декарбонизации и технологий улавливания и хранения углерода (CCS). С Baker Hughes и SLB компания внедряет современные технологии разведки и добычи, одновременно изучая потенциал геотермальной энергетики. Партнерство с Honeywell направлено на цифровизацию производственных процессов, внедрение интеллектуальных систем управления и автоматизации предприятий, а совместные проекты с Boston Consulting Group способствуют реализации стратегии декарбонизации и устойчивого развития.

"Партнерство SOCAR с американскими компаниями сыграло ключевую роль в модернизации энергетического сектора Азербайджана, содействии внедрению передовых технологий и инженерных решений, а также продвижении инициатив по цифровизации и декарбонизации", - отметил Афган Исаев.

Фактически речь уже идет не просто о сотрудничестве между нефтяными компаниями, а о долгосрочном технологическом партнерстве, охватывающем практически все направления развития мировой энергетики.

Следующий логичный шаг - выход на американский upstream

Особенно показательны заявления руководства SOCAR о заинтересованности в реализации проектов непосредственно в Соединенных Штатах.

Выступая на американо-азербайджанской торгово-деловой конференции в Вашингтоне, президент SOCAR Ровшан Наджаф сообщил, что компания ведет переговоры о приобретении добывающих активов в США.

"SOCAR очень заинтересована в оценке и получении доли участия в добычных проектах в США. В настоящее время мы ведем активные обсуждения с несколькими партнерами по потенциальным приобретениям", - заявил он.

По словам главы компании, американский рынок представляет особый интерес благодаря высокому уровню технологий и накопленному опыту разработки нетрадиционных запасов углеводородов.

"Мы хотели бы внедрять современные инновационные решения и инструменты. Американские компании являются естественными партнерами для работы в этом направлении. Мы открыты к любым инновационным решениям и новым технологиям, которые помогут нам выполнять работу более эффективно, с меньшими затратами, но при этом получать такие же или даже лучшие результаты", - подчеркнул Р. Наджаф.

Не менее показательно и другое заявление президента SOCAR. Азербайджан начинает разработку нетрадиционных нефтяных и газовых ресурсов, и именно американские компании рассматриваются в качестве ключевых технологических партнеров.

"Американские компании являются естественными партнерами для реализации этого проекта, так как обладают необходимыми технологиями, знаниями и опытом. Мы уже начали работу в сотрудничестве с ExxonMobil", - отметил Ровшан Наджаф.

На этом фоне приобретение GL Group действующих добывающих активов в США выглядит не случайным эпизодом, а логичным продолжением общего курса азербайджанского нефтегазового сектора на расширение присутствия на американском рынке.

Вашингтон: Азербайджан остается одним из ключевых энергетических партнеров США

Примечательно, что аналогичный курс прослеживается и в заявлениях американской стороны.

Помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр неоднократно подчеркивал, что Вашингтон намерен расширять свое участие в энергетических проектах Азербайджана.

По его словам, энергетический сектор уже получает конкретные американские инвестиции, которые Соединенные Штаты намерены наращивать.

Особое внимание Орр уделил сотрудничеству с ExxonMobil и Chevron.

Он напомнил, что ExxonMobil подписала меморандум с SOCAR по новым геологоразведочным работам, а Chevron приступила к новым исследованиям в Азербайджане. "Мы поддерживаем реализацию этих конкретных проектов по мере их продвижения", - отметил он.

Однако, пожалуй, наиболее показательным стало другое заявление американского дипломата. "Сегодня Азербайджан является важным производителем энергии для мира, и Соединенные Штаты получают значительную выгоду от этих отношений. Мы ожидаем, что в ближайшие годы это сотрудничество значительно расширится", - подчеркнул Калеб Орр.

Фактически речь идет о признании Азербайджана одним из ключевых элементов современной мировой энергетической архитектуры.

Еще одним подтверждением этого курса стало заявление Орра о стремлении США играть более значимую роль в развитии трубопроводной и другой энергетической инфраструктуры Азербайджана. По его словам, Вашингтон рассматривает Азербайджан как центральный элемент Среднего коридора и рассчитывает на дальнейшее укрепление его роли в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Эта позиция полностью созвучна заявлениям Государственного департамента США, который неизменно поддерживает расширение Южного газового коридора и увеличение поставок азербайджанского газа европейским потребителям.

В Госдепартаменте подчеркивают, что именно развитие подобных маршрутов позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы и снизить зависимость от ограниченного числа поставщиков.

Таким образом, энергетическое сотрудничество Баку и Вашингтона давно перестало ограничиваться двусторонними экономическими интересами. Сегодня оно рассматривается как один из важных факторов укрепления энергетической безопасности всего евроатлантического пространства.

Энергетика как основа сотрудничества нового поколения

Вместе с тем значение азербайджано-американского партнерства сегодня уже невозможно оценивать исключительно через призму добычи нефти и газа.

Как отмечают в Международной торговой администрации США (ITA), двустороннее сотрудничество вступает в качественно новую фазу, в которой традиционная энергетика остается фундаментом отношений, но уже не является их единственным содержанием.

В эксклюзивном комментарии Trend в ITA подчеркнули, что Соединенные Штаты рассматривают Азербайджан как стратегического партнера сразу по нескольким направлениям - от критически важных минералов и искусственного интеллекта до цифровой инфраструктуры, кибербезопасности и развития Среднего коридора.

При этом именно энергетика остается платформой, на которой строится дальнейшее расширение сотрудничества.

В администрации США отмечают, что многолетнее успешное взаимодействие в нефтегазовой сфере создало высокий уровень доверия между государственными структурами, энергетическими компаниями и частным бизнесом двух стран. Именно этот накопленный капитал доверия сегодня позволяет переходить к реализации проектов нового поколения, объединяющих энергетику, цифровые технологии и промышленную модернизацию.

Характерно, что аналогичную оценку дают и в Агентстве США по торговле и развитию (USTDA). По словам регионального менеджера агентства Сары Леминг, Азербайджан рассматривается как перспективный партнер по реализации проектов в сфере СПГ, гражданской ядерной энергетики, модернизации электросетей, цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется проектам, которые одновременно отвечают стратегическим интересам обеих стран и создают возможности для применения американских технологий и привлечения инвестиций.

Иными словами, сотрудничество уже давно перестало ограничиваться экспортом нефти и газа. Сегодня оно охватывает практически всю современную энергетическую экосистему - от традиционной добычи углеводородов до цифровизации, искусственного интеллекта, технологий декарбонизации и интеллектуального управления энергетической инфраструктурой.

Новая модель отношений: инвестиции становятся взаимными

На протяжении более тридцати лет главным направлением движения капитала были инвестиции американских компаний в Азербайджан. Именно благодаря участию США Азербайджан получил доступ к передовым технологиям добычи, современным инженерным решениям, международным стандартам корпоративного управления и крупнейшим мировым энергетическим рынкам. Однако сегодня двусторонние отношения приобретают новое качество. Азербайджан перестает быть исключительно принимающей стороной и все увереннее выступает в роли инвестора.

Формируется принципиально новая архитектура сотрудничества, основанная на взаимных инвестициях, обмене технологиями, совместном развитии компетенций и равноправном участии бизнеса обеих стран в реализации энергетических проектов. Именно такая модель характерна для зрелых стратегических партнерств.

Показательно, что подобная трансформация стала возможной именно сейчас. За последние десятилетия Азербайджан последовательно формировал репутацию одного из наиболее надежных партнеров на мировом энергетическом рынке. Страна неизменно выполняла экспортные обязательства, своевременно реализовывала масштабные инфраструктурные проекты и сохраняла статус предсказуемого поставщика даже в периоды высокой турбулентности на мировых энергетических рынках.

Именно благодаря такой последовательной политике Азербайджан сегодня воспринимается международными партнерами не только как поставщик энергоресурсов, но и как государство, способное инвестировать в сложные международные проекты, управлять высокотехнологичными активами и обеспечивать их эффективную эксплуатацию.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #США
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