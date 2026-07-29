На этой магистрали построят новые автомобильные мосты

На 55-м километре автодороги М-2 Баку - Алят - Газах - государственная граница с Грузией, в районе поселка Гобустан, начались работы по демонтажу автомобильного моста, расположенного на полосе встречного движения магистрали.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Как отметили в агентстве, решение о демонтаже и последующем строительстве нового моста, а также мостов, расположенных на боковых дорогах с обеих сторон магистрали, было принято по итогам проведенного технического обследования.

В рамках проекта существующие мосты будут полностью демонтированы. На их месте построят новые автомобильные мосты, соответствующие современным нормам и стандартам.