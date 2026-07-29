ГЭЦ выявил нарушения при выдаче языковых сертификатов

Выявлены случаи использования определенных необъективных и непрозрачных методов при выдаче сертификатов по иностранному языку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил руководитель аппарата Государственного экзаменационного центра Вафадар Мисиров в беседе с журналистами до церемонии открытия "Выставки высших учебных заведений", которая состоится в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ при организации Государственного экзаменационного центра.

Он отметил, что правила проверки эквивалентности и подлинности сертификатов по иностранному языку были утверждены в 2023 году решением Совета директоров Государственного экзаменационного центра, и проверки проводятся на основании этих правил:

"В связи с проверкой сертификатов по иностранному языку у некоторых людей также возникает недовольство, поступают определенные жалобы и так далее. Кратко отмечу, что основные международные языковые сертификаты были получены не в специализированных сертификационных центрах, а путем сдачи экзаменов в домашних условиях. Естественно, были выявлены случаи применения определенных необъективных и непрозрачных методов. Поэтому граждан, имеющих такие сертификаты, мы повторно проверяем в соответствии с нашими правилами".

Он сообщил, что сертификаты проходят международную проверку:

"Поступают жалобы: мол, это международный сертификат, почему вы его проверяете, вы должны ему доверять. Однако отмечу, что организация, выдающая такие сертификаты, - компания Educational Testing Service (ETS) - в ответ на наши запросы по поводу некоторых сертификатов сама сообщила, что отдельные из них являются поддельными. В течение этого года из проверенных международных языковых сертификатов 162 были подтверждены, а 11 не были приняты, поскольку оказались поддельными или были получены непрозрачными способами".