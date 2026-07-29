https://news.day.az/officialchronicle/1850929.html Назначен новый посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сербия. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Назначен новый посол Азербайджана в Сербии
Тахир Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сербия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Тахир Тофиг оглу Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии.
Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Тахир Тофиг оглу Тагизаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Сербия.
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