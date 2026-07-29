Кямиль Хасиев назначен послом Азербайджана в Австрии
Кямиль Хасиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Сербия, одновременно в Монтенегро и Республике Северная Македония, и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Австрийской Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Кямиль Таджид оглу Хасиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Сербия, одновременно в Монтенегро и Республике Северная Македония
Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Кямиль Таджид оглу Хасиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Австрийской Республике.
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