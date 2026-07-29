В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой 30-31 июля в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов Азербайджана.

Как передает Day.Az, в Баку и на Абшеронском полуострове объявлен желтый уровень предупреждения в связи с северо-западным ветром.

Кроме того, желтый уровень предупреждения объявлен в Гобустанском, Гаджигабульском, Ширванском, Сальянском, Нефтчалинском, Лянкяранском, Астаринском, Масаллинском, Лерикском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Билясуварском, Саатлинском, Сабирабадском, Имишлинском, Бейлаганском, Физулинском, Джебраильском, Сиязанском, Шабранском, Хачмазском, Губинском, Гусарском, Хызинском, Мингячевирском, Евлахском, Геранбойском, Дашкесанском, Нафталанском, Гянджинском, Гёйгёльском, Бардинском, Тертерском, Товузском, Агстафинском, Гедабекском, Газахском, Шамкирском, Самухском и Шекинском районах. Здесь ожидается юго-восточный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Нахчыванской Автономной Республике объявлен оранжевый уровень предупреждения. По прогнозам синоптиков, юго-восточный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

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