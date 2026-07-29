https://news.day.az/society/1850845.html Массовое отравление донером в Загатале В Загатале произошло массовое пищевое отравление. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в больницу с признаками отравления обратились 14 человек. По предварительным данным, причиной стал донер.
Массовое отравление донером в Загатале
В Загатале 14 человек, включая двоих детей, были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление после употребления донера.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Lent.az в TƏBİB.
Согласно информации, 28 июля с 09:30 в отделение скорой медицинской помощи Загатальской центральной районной больницы были доставлены 14 человек - 9 мужчин, 3 женщины и 2 несовершеннолетних.
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра и лечения их состояние было оценено как удовлетворительное, в связи с чем все пациенты были отпущены домой на амбулаторное лечение.
По факту произошедшего в прокуратуре Загатальского района начато расследование.
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