Массовое отравление донером в Загатале

В Загатале 14 человек, включая двоих детей, были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление после употребления донера.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Lent.az в TƏBİB.

Согласно информации, 28 июля с 09:30 в отделение скорой медицинской помощи Загатальской центральной районной больницы были доставлены 14 человек - 9 мужчин, 3 женщины и 2 несовершеннолетних.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра и лечения их состояние было оценено как удовлетворительное, в связи с чем все пациенты были отпущены домой на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего в прокуратуре Загатальского района начато расследование.