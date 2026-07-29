https://news.day.az/hitech/1850869.html Раскрыто совершенно новое устройство Apple Корпорация Apple запланировала выпуск своих первых смарт-очков через год. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Как стало известно обозревателю агентства Марку Гурману, умные очки являются одним из самых амбициозных проектов американской компании.

Раскрыто совершенно новое устройство Apple

Наука и технологии, 29 июля 2026 16:24 (UTC +04:00) 739
Раскрыто совершенно новое устройство Apple

Корпорация Apple запланировала выпуск своих первых смарт-очков через год. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно обозревателю агентства Марку Гурману, умные очки являются одним из самых амбициозных проектов американской компании. Как объяснил инсайдер, у фирмы есть на них долгосрочные планы - девайс анонсируют не раньше июня 2027-го, а в продаже совершенно новое устройство появится до конца года.

Модель уже имеет кодовое наименование N50. Устройство будет оснащено экранами, камерами и прочими сенсорами. Гурман отметил, что в настоящий момент Apple пытается решить несколько задач, связанных с гаджетом. В том числе, фирме придется разработать носимое устройство, легальность которого не будет вызывать вопросов у контролирующих органов.

Марк Гурман пояснил, что одни из первых очков на рынке - Google Glass - запрещали во многих штатах США из-за того, что с их помощью можно было вести тайную видеозапись. Поэтому очки Apple наверняка будут оснащены индикатором, указывающим на то, что ведется видеосъемка. Кроме того, американскому IT-гиганту придется решить ряд технических проблем.

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