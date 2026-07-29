В Баку изменили схему движения двух автобусных маршрутов

В Баку временно изменится схема движения автобусных маршрутов №92 и №202.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться соответствующими службами на улице Асафа Зейналлы в поселке Баладжары, движение транспорта на этом участке будет ограничено.

В связи с этим с 30 июля и до завершения ремонтно-восстановительных работ конечная остановка автобуса №202 будет перенесена к трансформаторной подстанции №94 на улице Асафа Зейналлы.

Автобусы маршрута №92 будут следовать по улицам Асафа Зейналлы - Юрд Йери - Маралан - Яшара Садыгова.