https://news.day.az/society/1850842.html В Баку изменили схему движения двух автобусных маршрутов В Баку временно изменится схема движения автобусных маршрутов №92 и №202. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В Баку изменили схему движения двух автобусных маршрутов
В Баку временно изменится схема движения автобусных маршрутов №92 и №202.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации, в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться соответствующими службами на улице Асафа Зейналлы в поселке Баладжары, движение транспорта на этом участке будет ограничено.
В связи с этим с 30 июля и до завершения ремонтно-восстановительных работ конечная остановка автобуса №202 будет перенесена к трансформаторной подстанции №94 на улице Асафа Зейналлы.
Автобусы маршрута №92 будут следовать по улицам Асафа Зейналлы - Юрд Йери - Маралан - Яшара Садыгова.
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