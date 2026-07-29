https://news.day.az/world/1850833.html Скандал между США и Францией набирает обороты Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули зал заседаний Совета Безопасности во время выступления представителя Франции в знак протеста против недавних заявлений французской стороны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, после завершения выступления французской делегации представители США вернулись в зал.

Скандал между США и Францией набирает обороты

В мире, 29 июля 2026 13:48 (UTC +04:00) 733
Скандал между США и Францией набирает обороты

Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули зал заседаний Совета Безопасности во время выступления представителя Франции в знак протеста против недавних заявлений французской стороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, после завершения выступления французской делегации представители США вернулись в зал.

Позднее заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа заявил, что Вашингтон таким образом выразил несогласие с позицией Франции, которая, по его словам, "пытается читать нотации" другим странам.

Поводом для демарша стала публикация французского постпредства при ООН в Женеве в соцсети X после голосования по вопросу продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Тогда США и Россия выступили против продления его мандата, тогда как Франция поддержала это решение и заявила, что США "когда-то были маяком в вопросе прав человека, но теперь это не так".

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