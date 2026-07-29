https://news.day.az/society/1850839.html

В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

30-31 июля в основном в горных и предгорных районах Азербайджана прогнозируются дожди. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами осадки будут сильными, ожидаются грозы и град. В связи с осадками в реках прогнозируется повышение уровня воды, а на отдельных горных реках возможен сход селевых потоков.