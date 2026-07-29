Названы доходы "Азерэнержи" от экспорта за полгода

Названы доходы "Азерэнержи" от экспорта за январь-июнь.

Как говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в январе-июне текущего года экспортная выручка ОАО "Азерэнержи" составила 6,3 миллиона долларов США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным, это примерно на 2,7 миллиона долларов, или на 75% больше по сравнению с показателями за январь-июнь 2025 года.

Отметим, что в списке государственных компаний, участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора, лидирует ООО SOCAR Polymer. Далее в этом списке представлены ЗАО AzerGold, Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ООО Азералюминиум, ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi", Управление газового экспорта SOCAR, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ОАО "Азерэнержи", OOO "Нахчыван энержи", ООО "SOCAR-CAPE".

"Азерэнержи" продолжает реализацию проектов по развитию энергетической инфраструктуры страны. В настоящее время компания проводит процедуры по определению подрядчиков для строительства новых и модернизации существующих линий электропередачи. "В частности, предусмотрен вынос 330-киловольтной двухцепной линии электропередачи "СЭС Банкя - подстанция Навахи" за пределы территории Ширванского национального парка, дополнительные работы по переносу 330-киловольтной подстанции "Банкя", а также строительство 110-киловольтной линии электропередачи "Евлах - Барда". Общая стоимость этих проектов оценивается в 17,428 миллиона манатов", - передает "Азерэнержи".

Кроме того, по данным министерства энергетики Азербайджана, в январе-июне 2026 года "Азерэнержи" произвело 11,479 миллиарда кВт·ч электроэнергии, в том числе 9,569 миллиарда кВт·ч на тепловых электростанциях, 1,883 миллиарда кВт·ч на гидроэлектростанциях и 27,4 миллиона кВт·ч на солнечных электростанциях.