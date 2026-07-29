Азербайджан и Казахстан развивают инвестпартнерство

Обсуждено расширение инвестиционного сотрудничества Азербайджана и Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в публикации на своей странице в соцсети X.

"Во время встречи с председателем правления Фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым мы обсудили перспективы и приоритетные направления дальнейшего развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Мы рассмотрели вопросы расширения совместной инвестиционной деятельности, возможности сотрудничества с институциональными инвесторами, развития партнерства в сферах торговли, промышленности, искусственного интеллекта и других отраслях, а также реализации проектов в области зеленой энергетики", - говорится в публикации министра.