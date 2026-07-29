ИИ могут внедрить в работу миграционных служб Азербайджана

Государственная миграционная служба Азербайджана рассматривает возможности применения искусственного интеллекта как в электронных услугах, так и при оценке миграционных рисков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, отвечая на вопросы журналистов в рамках медиатура.

По его словам, до внедрения искусственного интеллекта в государственных органах необходимо всесторонне проанализировать его возможности и риски.

"Мы работаем с большим объемом базы персональных данных. Поэтому необходимо правильно определить сферы применения искусственного интеллекта и оценить все риски. В то же время в Плане мероприятий по переходу к цифровому правительству, подписанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, перед государственными органами также поставлены задачи по внедрению искусственного интеллекта", - отметил он.

В.Гусейнов отметил, что на начальном этапе наиболее реальным направлением применения искусственного интеллекта могут стать электронные обращения и колл-центры.

"Пользователь задает вопрос через электронный ресурс, и уже не сотрудник, а искусственный интеллект предоставляет эту информацию в удобной для понимания форме. Полагаю, что это та сфера, которая может быть внедрена в ближайшее время", - подчеркнул глава ГМС.

По его словам, другим важным направлением является использование интеллектуальных инструментов при обработке миграционных данных, оценке рисков и в процессах планирования.

"У нас имеется большой объем данных, и искусственный интеллект может помочь нам в их анализе, выявлении тенденций и определении того, на какие вопросы следует обратить внимание", - сказал В.Гусейнов.

Глава ГМС добавил, что в настоящее время в этом направлении осуществляется сотрудничество с соответствующими государственными органами, а также оценивается целесообразность внедрения с точки зрения технических, финансовых и кадровых ресурсов.

В.Гусейнов также сообщил, что Государственная миграционная служба организует бесплатные тренинги для иностранцев, охватывающие азербайджанский язык, культуру и базовые знания о стране, в целях их интеграции. По его словам, тренинги проводятся в основном онлайн, а при наборе достаточного количества участников организуются и в очной форме.

Глава ГМС отметил, что служба оказывает поддержку лицам, ищущим убежища, и другим мигрантам из уязвимых категорий по правовым и практическим вопросам, а также регулярно проводит встречи с предпринимателями, высшими учебными заведениями и общинами иностранцев, проживающих в стране, способствуя их интеграции.