Азербайджан значительно увеличил ненефтегазовый экспорт

В Азербайджане вырос ненефтегазовый экспорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в июльском выпуске обзора экспорта за 2026 год, подготовленного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (CAERC).

В январе-июне 2026 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана (без учета немонетарного золота) увеличился на 16,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,9 миллиарда долларов США.

Согласно обзору, в июне текущего года ненефтегазовый экспорт (без учета немонетарного золота) вырос на 18,2 процента в годовом выражении и достиг 381,9 миллиона долларов. Отмечается, что экспорт продовольственной продукции увеличился на 19,4 процента, до 175,3 миллиона долларов, а непродовольственной продукции (без учета немонетарного золота) - на 17,3 процента, до 206,5 миллиона долларов.

"За январь-июнь экспорт сахара увеличился в 3,4 раза, хлопковой пряжи - в 2,1 раза, растительных и животных жиров и масел - на 50 процентов, алюминия и изделий из него - на 40,1 процента, черных металлов и изделий из них - на 30,1 процента, хлопкового волокна - на 26,3 процента, фруктов и овощей - на 18,9 процента, чая - на 19,4 процента, алкогольных и безалкогольных напитков - на 2,9 процента.

Экспорт сельскохозяйственной продукции за отчетный период вырос на 23,9 процента и составил 563,9 миллиона долларов, экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился на 35,3 процента, до 195,9 миллиона долларов. Совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции достиг 759,8 миллиона долларов, что на 26,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в информации ведомства.

Подчеркивается, что в перечне основных товаров ненефтегазового экспорта (без учета немонетарного золота) за январь-июнь первое место заняло золото с объемом экспорта 202,2 миллиона долларов, второе - томаты (163,8 миллиона долларов), третье - медные руды и концентраты (135,9 миллиона долларов).

"В июне лидером среди экспортируемых ненефтегазовых товаров стали томаты (44 миллиона долларов), далее следуют золото (34,5 миллиона долларов) и клубника (29,4 миллиона долларов).

В январе-июне крупнейшими направлениями ненефтегазового экспорта (без учета немонетарного золота) стали Россия - 596,1 миллиона долларов, Турция - 350,7 миллиона долларов, Грузия - 279,8 миллиона долларов, Швейцария - 213,9 миллиона долларов и Украина - 73,4 миллиона долларов.

В июне ненефтегазовый экспорт был направлен в Россию на сумму 162,4 миллиона долларов, в Грузию - 50 миллионов долларов, в Турцию - 44,6 миллиона долларов, в Швейцарию - 35,2 миллиона долларов, в США - 14,4 миллиона долларов", - передает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.