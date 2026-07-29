Назван самый востребованный интернет-сервис

Электронная почта оказалась самым востребованным интернет-сервисом среди пользователей компьютеров, опередив популярные видеоплатформы и социальные сети. К такому выводу пришли исследователи из Северо-Восточного университета США, проанализировавшие поведение пользователей в браузерах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Techxplore.

Лидером по времени использования стал Gmail. На почтовый сервис Google пришлось 16,38% всего времени, которое участники исследования проводили в браузере. Ни один другой сайт не смог превысить этот показатель.

По словам ученых, среднестатистический пользователь проводил в Gmail больше времени, чем суммарно на сотнях тысяч менее популярных сайтов из выборки. Это указывает на высокую концентрацию интернет-активности вокруг ограниченного числа крупных цифровых платформ.

Второе место занял YouTube, на который пришлось 10,38% пользовательского времени. Третью позицию занял Facebook с показателем 7,97%. При этом поисковая система Google оказалась ниже Gmail, поскольку пользователи обычно используют поиск для выполнения конкретной задачи и проводят на странице относительно мало времени.

Один из авторов исследования, профессор компьютерных наук Дэвид Лейзер, отметил, что высокий показатель Gmail связан с ролью электронной почты в повседневной жизни. Сервис остается важным инструментом для работы, учебы и личного общения, поэтому пользователи регулярно возвращаются к нему для обработки сообщений и работы с документами.

Исследование также выявило существенные различия между возрастными группами. Пользователи старше 65 лет проводят в Gmail более трети времени, которое они тратят на интернет с компьютера. Среди молодых пользователей доля почтового сервиса значительно ниже и составляет около 11,6%.

Похожая тенденция наблюдается у Facebook. Среди старшей аудитории социальная сеть занимает около 14% времени, тогда как у молодых пользователей этот показатель составляет примерно 2%.

Авторы исследования отмечают, что десять крупнейших интернет-платформ суммарно занимают почти половину всего времени пользователей в браузерах. Это демонстрирует, насколько сильно цифровая активность сосредоточена вокруг нескольких технологических компаний.

Отдельно исследователи отметили рост популярности ИИ-сервисов. Новостные сайты уступили по посещаемости даже чат-ботам, включая ChatGPT. Также отмечается, что данные о посещении сайтов для взрослых могли оказаться неполными из-за использования режима инкогнито.