Высокий годовой доход до 11,5% с депозитом Yelo Стабильный! (R)

Хотите безопасно сохранить свои накопления и уверенно инвестировать в будущее? У Yelo Bank отличные новости - процентные ставки по депозиту Yelo Стабильный стали еще выгоднее!



Теперь депозит в манатах, размещенный на 18 месяцев, приносит до 11,5% годового дохода по окончании срока.



Преимущества депозита Yelo Стабильный:



✔️ Открыть депозит можно всего от 100 манатов (или эквивалента в USD).

✔️ Вы можете открыть любое количество депозитных счетов. По окончании срока доступна автоматическая пролонгация.

✔️ При размещении депозита от 1000 манатов (или USD) вы получите карту Yelo Light в подарок.

✔️ Согласно законодательству, доход по депозитам, размещенным на срок 18 месяцев, полностью освобожден от налогов.

✔️ Все вклады в Yelo Bank застрахованы в соответствии с условиями Фонда страхования вкладов (ADIF).



Защитите свои сбережения и получайте стабильный доход уже сегодня! Оформите депозит Yelo Стабильный в отделениях Yelo Bank или через цифровые каналы: https://ylb.az/yelosabit.



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