Что нужно знать о назначении пенсии в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ от члена Общественного совета при Минтруда

Тема пенсий одна из самых чувствительных и волнующих население. Об этом можно судить по многим факторам, в том числе по читаемости новостей, касающихся темы пенсионного обеспечения. А поступающие в редакцию обращения показывают, что очень многие не могут разобраться в хитросплетениях пенсионного законодательства, что вызывает неоправданное беспокойство и кривотолки. Действительно, на первый взгляд положения закона, принятого в 2006 году, кажутся сложными. Когда же начинаешь вникать, выясняется, что на самом деле все просто и ясно.

Тем не менее, вопросы остаются, и ответить на них Day.Az попросил экономиста, члена Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Аслана Азимзаде.

Что такое страховой стаж? Если у человека общий стаж работы составляет 50 лет, но пенсионный капитал начал формироваться только в последние 20 лет, имеет ли он право на трудовую пенсию или ему придется довольствоваться только социальным пособием?

- Страховой стаж - это сумма периодов работы или иной деятельности, в течение которых уплачивались обязательные государственные взносы на социальное страхование. Эти взносы учитываются при определении права на трудовую пенсию.

Право на трудовую пенсию по возрасту возникает, когда пенсионный капитал застрахованного лица, достигшего установленного законом пенсионного возраста, позволяет обеспечить пенсионное обеспечение в размере не ниже размера минимальной трудовой пенсии, установленной в стране. Другой вариант получения права на трудовую пенсию это наличие у гражданина не менее 25 лет страхового стажа.

Как рассчитывается трудовая пенсия?

- Если гражданин, достигший установленного законом пенсионного возраста, не имеет как минимум 25 лет страхового стажа, для получения права на трудовую пенсию требуется пенсионный капитал в размере 46 080 манатов в страховом разделе его личного счета, что позволяет обеспечить пенсионное обеспечение в размере не ниже минимальной трудовой пенсии. Минимальный пенсионный капитал рассчитывается путем умножения размера минимальной ежемесячной трудовой пенсии на 144. На сегодня уровень минимальной пенсии составляет 320 манатов, следовательно, минимальный пенсионный капитал, как я уже сказал, должен находиться на уровне 46 080 манатов. То есть этот показатель определяется на основании законодательных норм, действующих на момент назначения пенсии. Учитывая, что минимальная пенсия в Азербайджане периодически растет, вслед за ней будет расти и уровень минимального пенсионного капитала, необходимого для получения права на трудовую пенсию.

Учитывается ли при назначении пенсий страховой стаж, набранный гражданином до принятия закона "О трудовых пенсиях", в том числе, в советский период?

- Конечно. При рассмотрении права человека на трудовую пенсию, в том числе при расчете размера пенсии, учитывается как страховой стаж работы до 1 января 2006 года, так и после этой даты.

В Азербайджане трудовой стаж, накопленный до 1 января 2006 года, при назначении пенсии переводится в условный пенсионный капитал на основании записей в трудовой книжке. В случае отсутствия таковой - на основании справки от работодателя или записи из архива. За каждый полный год общего трудового стажа, накопленного до 1 января 2006 года, на индивидуальный пенсионный счет начисляется фиксированный пенсионный капитал - 306 манатов за один полный год. За неполные годы сумма рассчитывается пропорционально числу отработанных месяцев. Полученный за советский и постсоветский период до 2006 года пенсионный капитал суммируется с реальными страховыми взносами, накопленными на счете после 1 января 2006 года. Полученная общая сумма делится на ожидаемый период выплаты пенсии для определения размера ежемесячного пособия.

Если человек достиг пенсионного возраста, но продолжает работать, влияет ли это на размер его пенсии при последующем выходе на пенсию?

- Если человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста и получения пенсии, его пенсионный капитал продолжает расти. Если пенсионер впоследствии прекращает работу, его пенсия пересчитывается с учетом пенсионного капитала, накопленного за этот период. Если человек не прекращает работу, то его пенсия пересчитывается через 6 лет трудовой деятельности, продолжившейся после наступления пенсионного возраста.

Как рассчитываются пенсии для уязвимых групп населения?

- Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, у которых степень нарушения функций организма составляет от 31 до 80 процентов. Но при соблюдении нескольких условий. Общий страховой стаж должен быть не менее пяти лет. Кроме того, за каждый полный год трудоспособного возраста необходимо иметь не менее четырех месяцев страхового стажа. Также на индивидуальном пенсионном счете должен быть накоплен пенсионный капитал, достаточный для назначения пенсии не ниже минимального размера. Например, для 30-летнего человека необходимый пенсионный капитал составляет 13 824 маната.

Для граждан, у которых степень нарушения функций организма составляет от 81 до 100 процентов, а также для членов семьи, оформляющих пенсию в связи с потерей кормильца, действуют более мягкие правила. Если у умершего кормильца был общий страховой стаж не менее пяти лет и за каждый полный год трудоспособного возраста приходилось не менее четырех месяцев страхового стажа, право на трудовую пенсию возникает независимо от размера накопленного пенсионного капитала.

Многих интересует, может ли гражданин распоряжаться своим пенсионным капиталом?

- Согласно законодательству о трудовых пенсиях, пенсионный капитал, накопленный в страховой части индивидуального личного счета, предназначен исключительно для использования в пенсионных целях.

Лейла Таривердиева