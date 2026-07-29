https://news.day.az/world/1850846.html Крупнейшее озеро Италии - ВИДЕО В сети набирает популярность видео с озером Гарда - крупнейшим озером Италии и одной из самых живописных природных достопримечательностей страны. Day.Az представляет вашему вниманию эти кадры:
Крупнейшее озеро Италии - ВИДЕО
В сети набирает популярность видео с озером Гарда - крупнейшим озером Италии и одной из самых живописных природных достопримечательностей страны.
Day.Az представляет вашему вниманию эти кадры:
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