В Загатале закрыли донерную, где произошло массовое отравление - ФОТО

В Загатале закрыли донерную, где произошло массовое отравление.

Как сообщили Day.Az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Согласно информации, 29 июля в колл-центр AQTA 1003 из Загатальской центральной районной больницы поступила информация о подозрении на пищевое отравление после употребления донера в кафе "Real", расположенном на территории района.

В рамках расследования специалисты агентства отобрали образцы куриного донера, а также других продуктов, подававшихся посетителям, для проведения лабораторных исследований. Одновременно в кафе была проведена внеплановая проверка.

На время проведения расследования деятельность заведения временно приостановлена.

"По итогам расследования и лабораторных исследований будут приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в TƏBİB сообщили, что 28 июля, начиная примерно с 09:30, в отделение скорой медицинской помощи Загатальской центральной районной больницы были госпитализированы 14 человек с подозрением на отравление, в том числе 9 мужчин, 3 женщины и 2 несовершеннолетних.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное, после чего все пациенты были отпущены домой на амбулаторное лечение.