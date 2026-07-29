Лесной пожар в Анталье продолжается второй день - ФОТО - ВИДЕО

Работы по тушению лесного пожара, вспыхнувшего в районе Узюмлю округа Каш турецкой провинции Анталья, продолжаются второй день.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, к ликвидации возгорания привлечены 3 самолета, 8 вертолетов, 18 пожарных машин, спецтехника и 135 сотрудников экстренных служб.

Отмечается, что борьбу с огнем осложняют крутой и каменистый рельеф местности.

Тем временем пожар, возникший на территории оливковых рощ и кустарников в провинции Маниса, удалось взять под контроль. Огонь охватил площадь около 40 гектаров, в настоящее время продолжаются работы по охлаждению территории.

Кроме того, по данным властей провинции Мугла, из-за угрозы распространения огня были эвакуированы 65 человек из 43 домов. В целях безопасности также эвакуированы отделения реанимации и паллиативной помощи государственной больницы Сейдикемера.