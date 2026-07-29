https://news.day.az/sport/1850875.html Томас Мюллер установил рекорд на конкурсе точности ударов MLS - ВИДЕО Нападающий "Ванкувер Уайткэпс" Томас Мюллер установил рекорд в конкурсе точности ударов в рамках "Матча звезд" MLS. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на лигу, 36-летний футболист за 60 секунд набрал 79 очков и стал победителем соревнования. Мюллер превзошел достижение Эвандера, который годом ранее набрал 72 очка.
Томас Мюллер установил рекорд на конкурсе точности ударов MLS - ВИДЕО
Нападающий "Ванкувер Уайткэпс" Томас Мюллер установил рекорд в конкурсе точности ударов в рамках "Матча звезд" MLS.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на лигу, 36-летний футболист за 60 секунд набрал 79 очков и стал победителем соревнования.
Мюллер превзошел достижение Эвандера, который годом ранее набрал 72 очка. Бразилец позднее повторил результат немецкого форварда в нынешнем конкурсе, однако победа досталась игроку "Ванкувер Уайткэпс".
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