Томас Мюллер установил рекорд на конкурсе точности ударов MLS - ВИДЕО

Нападающий "Ванкувер Уайткэпс" Томас Мюллер установил рекорд в конкурсе точности ударов в рамках "Матча звезд" MLS.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на лигу, 36-летний футболист за 60 секунд набрал 79 очков и стал победителем соревнования.

Мюллер превзошел достижение Эвандера, который годом ранее набрал 72 очка. Бразилец позднее повторил результат немецкого форварда в нынешнем конкурсе, однако победа досталась игроку "Ванкувер Уайткэпс".