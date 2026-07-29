https://news.day.az/society/1850868.html Приговор обвиняемому в шпионаже в пользу Франции Мартину Райану остался без изменений Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор по уголовному делу, возбуждённому Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ) в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Приговор обвиняемому в шпионаже в пользу Франции Мартину Райану остался без изменений

Общество, 29 июля 2026 16:02 (UTC +04:00) 689
Приговор обвиняемому в шпионаже в пользу Франции Мартину Райану остался без изменений

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор по уголовному делу, возбуждённому Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ) в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решение было оглашено на заседании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Мурада Мамедова.

Согласно решению, приговор оставлен в силе.

Отметим, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 марта этого года Мартин Райан был приговорён к 10 годам, а Азад Мамедли - к 12 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, были выявлены основания для подозрения в том, что Мартин Райан получал задания по сбору информации о производимых в Азербайджане вооружении и боеприпасах, комплектовании Азербайджанской армии в период 44-дневной Отечественной войны 2020 года, военнослужащих и лицах, уволенных в запас, которых можно было привлечь к сотрудничеству, лицах, получивших образование на французском языке за рубежом, иностранных гражданах и юридических лицах, действующих в Азербайджане, возможностях организации тайных денежных переводов через Азербайджан в третьи страны по поручению французских спецслужб, отношениях Азербайджана с рядом иностранных государств, планах военного сотрудничества, а также об импортируемых в страну вооружении и боеприпасах.

Обвиняемый Мартин Райан организовал в Баку встречи Азада Мамедли с сотрудниками французских спецслужб. Азаду Мамедли за выполнение порученных заданий было обещано иностранное гражданство.

Отметим, что обвиняемые были арестованы Службой государственной безопасности Азербайджана 4 декабря 2023 года. Мартину Райану, являвшемуся генеральным директором ООО "Merkorama", было предъявлено обвинение в шпионаже. По версии следствия, он использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французской спецслужбы DGSE, которые привлекли его к тайному сотрудничеству и впоследствии были объявлены в Баку персонами нон грата и высланы из страны.

По данному уголовному делу Мартину Райану было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, а гражданину Азербайджана Азаду Мамедли - по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#СУД #МАРТИН РАЙАН
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Баку отмечен юбилей автора песен к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Операция Ы" - ФОТО 16:29 (UTC+04), Культура 44
В Азербайджане назначен председатель Агентства государственных резервов 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 141
В Азербайджане переименовали эти больницы 16:20 (UTC+04), Общество 226
Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Əsasnaməsi təsdiqlənib 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 203
Военные пилоты Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО 16:09 (UTC+04), Общество 279
Зеленский прибыл в Берлин с необъявленным визитом 16:06 (UTC+04), В мире 291
Иран пригрозил ответом на применение ядерного оружия 16:04 (UTC+04), В мире 313
OpenAI, Apple и Netflix теперь платят НДС в Азербайджане 15:54 (UTC+04), Экономика 334
Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО 15:50 (UTC+04), Экономика 318
Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе 15:42 (UTC+04), В мире 387
Начался судебный процесс над Али Керимли и Мамедом Ибрагимом - ОБНОВЛЕНО 15:41 (UTC+04), Общество 619
Милли Меджлис приступает к рассмотрению проекта госбюджета на 2027 год 15:35 (UTC+04), Экономика 374
Apple предупредила о глобальной угрозе шпионских кибератак 15:28 (UTC+04), Наука и технологии 352
TikTok-блогера арестовали на месяц 15:16 (UTC+04), Общество 408
“İdman hər kəs üçün bərabər imkan olmalıdır” - PAŞA Həyat-ın İdarə Heyətinin Sədri Ülviyyə Cabbarova 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 382
Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК 15:07 (UTC+04), Спорт 391
В руководстве «Meydan TV» царят авторитаризм и непрозрачность - заявление сотрудников 15:03 (UTC+04), Общество 397
Задержан Бахтияр Дали 15:02 (UTC+04), Общество 444
Иранский кризис и интересы Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 15:00 (UTC+04), Политика 3 479
За самовольный уход из части введут штрафы 14:55 (UTC+04), Общество 402
Экс-футболист сборной Турции может возглавить клуб в Азербайджане 14:53 (UTC+04), Спорт 402
Moskva aeroportlarında dron həyəcanı: Bakı reysləri də saatlarla gecikib 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 442
В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО 14:49 (UTC+04), Общество 453
Баку и Лондон рассматривают меры по предотвращению двойного налогообложения - ФОТО 14:45 (UTC+04), Экономика 448
Утвержден Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном 14:42 (UTC+04), Политика 2 734
Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС (R) 14:40 (UTC+04), Экономика 474
США намерены привлечь НАТО к финансированию военной помощи Украине 14:34 (UTC+04), В мире 507
В Азербайджане изменят сроки пребывания ряда военнослужащих в звании лейтенанта 14:29 (UTC+04), Политика 481
Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку 14:24 (UTC+04), Экономика 496
В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете 14:20 (UTC+04), Общество 3 205
Европейская авиакомпания хочет заморозить зарплаты сотрудников 14:16 (UTC+04), Туризм 416
Азербайджан ужесточит контроль за соблюдением компаниями экологических требований 14:11 (UTC+04), Общество 433
В Азербайджане изменят правила прохождения военной службы для этих офицеров 14:03 (UTC+04), Политика 536
Названо количество депозитных счетов в Азербайджане 14:00 (UTC+04), Экономика 523
Польша планирует создать специальную бригаду у границы с Россией 13:44 (UTC+04), В мире 507
Армянская политическая машина: старые механизмы, новые хозяева 13:32 (UTC+04), Политика 5 272
Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру 13:27 (UTC+04), Спорт 439
Число заключенных во Франции достигло рекордного уровня 13:21 (UTC+04), В мире 523
Baku Steel Company объединяет промышленность и искусство в проекте Baku Steel Art 2026 - ФОТО - ВИДЕО 13:15 (UTC+04), Экономика 1 284
Hərbi prokurorun səlahiyyətləri genişləndirilir 13:14 (UTC+04), Azərbaycanca 506
Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума 13:10 (UTC+04), В мире 539
Новый выпуск "AVAZ-7" посвятили шехиду Сабухи Ахмедову - ФОТО 12:59 (UTC+04), Общество 461
Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb 12:54 (UTC+04), Azərbaycanca 538
OpenAI взяла на работу экс-министра армии США 12:50 (UTC+04), Наука и технологии 451
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:43 (UTC+04), Общество 478
Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза 12:39 (UTC+04), Общество 548
Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО 12:30 (UTC+04), В мире 613
В Азербайджане раскрыли число получателей льготных пенсий 12:19 (UTC+04), Общество 489
Paytaxtda Zəfər gününə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO 12:18 (UTC+04), Azərbaycanca 548
Сабина Алиева переизбрана омбудсменом Азербайджана 12:16 (UTC+04), Общество 5 177
У берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер 12:13 (UTC+04), В мире 580
В Киеве раскрыли сеть кибермошенников - совместная операция Азербайджана и Украины - ФОТО - ВИДЕО 12:12 (UTC+04), Общество 4 396
Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO 12:08 (UTC+04), Azərbaycanca 593
Французская молодежь снова вышла на улицы 12:06 (UTC+04), В мире 617
Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib 12:03 (UTC+04), Azərbaycanca 557
"Нефтчи" установил рекорд результативности за последние 25 сезонов 12:00 (UTC+04), Спорт 465
Сколько стоит обучение в частных школах Баку? - ЦЕНЫ 11:52 (UTC+04), Общество 830
Azərbaycanın Aİ-98 benzini aldığı ölkələr – SİYAHI 11:45 (UTC+04), Azərbaycanca 631
Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом 11:39 (UTC+04), Официальная хроника 6 564
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в нашей стране - ФОТО - ВИДЕО 11:35 (UTC+04), Официальная хроника 6 395
Два вертолета столкнулись в Непале - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), В мире 643
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Панамы 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 462
Сотрудник налоговой службы попался на взятке в Гяндже 11:24 (UTC+04), Общество 512
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 357
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:18 (UTC+04), Туризм
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой 11:14 (UTC+04), Политика 631
Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету 11:09 (UTC+04), В мире 606
Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов 11:04 (UTC+04), Политика 612
Сколько многодетных семей насчитывается в Азербайджане? 11:00 (UTC+04), Общество 504
Алжир обвинил Францию в сокрытии данных о ядерных испытаниях в Сахаре 10:54 (UTC+04), В мире 621
В декабре будет 9 нерабочих дней 10:46 (UTC+04), Общество 925
Uşaqlar arasında virus yayılıb - Bu əlamətlərə DİQQƏT EDİN - VİDEO 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 658
В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО 10:39 (UTC+04), В мире 696
Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана 10:34 (UTC+04), Экономика 632
Газовый кризис в Европе: а ведь Баку предупреждал – ОБЗОР 10:30 (UTC+04), Политика 6 312
В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки 10:24 (UTC+04), Общество 502
Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки (R) 10:20 (UTC+04), Экономика 840
Кто из руководства Ирана встречался с Моджтабой Хаменеи? - ответил глава МИД 10:16 (UTC+04), В мире 720
Казахстан и Азербайджан обсудили меры по развитию Среднего коридора 10:10 (UTC+04), Экономика 683
ЛЧ: "Галатасарай" сыграет со "Штутгартом", "Барселона" примет "Астон Виллу" - АФИША 10:04 (UTC+04), Спорт 497
При крушении самолета в США погибла семья мультимиллионера - ФОТО - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), В мире 797
Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь 09:45 (UTC+04), Общество 1 591
Автобусы на этом маршруте находятся в плачевном состоянии - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Общество 603
Названы самые безопасные семейные автомобили 09:35 (UTC+04), Автоновости 811
Опасная ситуация в известном торговом центре Баку - ВИДЕО 09:26 (UTC+04), Общество 889
Сегодня будет избран новый омбудсмен 09:21 (UTC+04), Общество 578
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО 09:04 (UTC+04), В мире 734
В ОЭС рассказали о растущем значении Азербайджана для мировой торговли - ИНТЕРВЬЮ 09:00 (UTC+04), Экономика 5 698
Названа дата новых переговоров России и Украины 08:40 (UTC+04), В мире 791
Разногласия в администрации Трампа 08:25 (UTC+04), В мире 835
Кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ и Украиной? 08:12 (UTC+04), В мире 834
Конституционный узел: развяжет ли его Пашинян? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 7 200
Иран перехватил три американских беспилотника 07:55 (UTC+04), В мире 806
Американский военный самолет нанес удар по острову Кешм 07:50 (UTC+04), В мире 916
Хуситы вплотную приблизились к Адену 07:46 (UTC+04), В мире 808
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп заявил о переговорах с Ираном 07:19 (UTC+04), В мире 818
Иран может ударить по базам США в Европе 07:07 (UTC+04), В мире 5 506
Дела будут даваться с трудом - гороскоп на 3 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 761
Разработана вакцина против распространенного вида рака 04:58 (UTC+04), Медицина 657
Названы причины замены роутера 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 650
Нетаньяху готов сформировать широкое коалиционное правительство 02:31 (UTC+04), В мире 1 070
Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество 01:17 (UTC+04), В мире 1 149
Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 317
Промежуточные выборы в США как экзамен для Трампа 00:01 (UTC+04), В мире 6 295
Британия ужесточает правила для мигрантов 2 ноября 23:50 (UTC+04), В мире 1 265
Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США 2 ноября 23:38 (UTC+04), В мире 1 180
Трамп намерен покинуть Белый дом 2 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 336
В Бейруте произошёл мощный взрыв 2 ноября 23:03 (UTC+04), В мире 1 231
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 2 ноября 22:52 (UTC+04), В мире 1 275
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 2 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 7 774
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 2 ноября 22:16 (UTC+04), В мире 1 321
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 2 ноября 22:00 (UTC+04), В мире 1 242
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 2 ноября 21:46 (UTC+04), В мире 1 280
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 2 ноября 21:44 (UTC+04), Общество 2 081
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 2 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 1 247
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 2 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 309
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 2 ноября 21:22 (UTC+04), В мире 1 348
В Баку изменили схему движения нескольких автобусов 2 ноября 21:19 (UTC+04), Общество 1 005
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 2 ноября 21:16 (UTC+04), В мире 1 337
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 2 ноября 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 309
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 2 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 7 553
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 2 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 752
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 2 ноября 20:44 (UTC+04), Общество 1 114
В Турции начали новое расследование против Google 2 ноября 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 796
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 2 ноября 20:22 (UTC+04), В мире 1 376
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 2 ноября 20:14 (UTC+04), Общество 814
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 2 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 430
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 2 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 1 376
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 2 ноября 19:56 (UTC+04), Общество 1 045
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 2 ноября 19:48 (UTC+04), В мире 1 430
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 2 ноября 19:35 (UTC+04), Спорт 765
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 2 ноября 19:23 (UTC+04), Общество 777
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 2 ноября 19:15 (UTC+04), Автоновости 785
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 2 ноября 19:07 (UTC+04), Культура 761
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 2 ноября 19:00 (UTC+04), Общество 776
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 2 ноября 18:53 (UTC+04), Экономика 6 424
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:49 (UTC+04), Политика 1 349
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 2 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 1 397
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 2 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 753
Сержик джан, вас уже ждут 2 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 6 573
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:26 (UTC+04), Политика 1 296
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 2 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 671
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 2 ноября 18:06 (UTC+04), Политика 1 337
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 2 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 681
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 2 ноября 17:58 (UTC+04), Общество 676
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 2 ноября 17:54 (UTC+04), Общество 699
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 2 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 692
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 2 ноября 17:45 (UTC+04), Общество 820
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 2 ноября 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 643
Ceyranbatan gölündən meyit tapılıb? - Rəsmi açıqlama 2 ноября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 366
В Баку ограничат движение на этой дороге 2 ноября 17:29 (UTC+04), Общество 708
Parkda bunu edənlər yüksək məbləğdə CƏRİMƏLƏNƏCƏK 2 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 424
Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 2 ноября 17:20 (UTC+04), Политика 6 999
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 2 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 698
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 2 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 849
На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз 2 ноября 17:06 (UTC+04), Общество 670
У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 2 ноября 16:58 (UTC+04), Экономика 1 640
В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО 2 ноября 16:49 (UTC+04), Экономика 1 387
Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 2 ноября 16:41 (UTC+04), Автоновости 641
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 2 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 349
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 2 ноября 16:29 (UTC+04), Спорт 686
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО 2 ноября 16:21 (UTC+04), В мире 1 488
Премьер Бельгии подал в отставку 2 ноября 16:17 (UTC+04), В мире 1 358
Мировые поставки смартфонов упали до минимума 2 ноября 16:13 (UTC+04), Наука и технологии 641
Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане? 2 ноября 16:10 (UTC+04), Общество 2 674
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики 2 ноября 16:03 (UTC+04), Общество 808
Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа 2 ноября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 376
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 2 ноября 15:47 (UTC+04), В мире 1 468
Bakı Limanında intermodal yük terminalı yaradılacaq - FOTO 2 ноября 15:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 357
Раскрыты главные причины медленной работы смартфона 2 ноября 15:41 (UTC+04), Наука и технологии 664
PASHA Holding отмечает 20-летие 2 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 8 142
Дворянское собрание может вновь заработать в Азербайджане 2 ноября 15:33 (UTC+04), Общество 723
Педагоги смогут ездить на общественном транспорте по специальному тарифу 2 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 4 958
Kreditini ödəyə bilməyənlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO 2 ноября 15:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 436
ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора 2 ноября 15:18 (UTC+04), В мире 1 368
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО (R) 2 ноября 15:15 (UTC+04), Экономика 1 421
В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве 2 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 779
Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики 2 ноября 15:10 (UTC+04), Политика 7 270
Назван объем нефтяных запасов Азербайджана 2 ноября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 559
Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии - ФОТО 2 ноября 15:00 (UTC+04), Культура 684
ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК 2 ноября 14:50 (UTC+04), Наука и технологии 719
В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы 2 ноября 14:38 (UTC+04), Общество 669
Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии 2 ноября 14:24 (UTC+04), В мире 1 436
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО 2 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 852
Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы 2 ноября 14:04 (UTC+04), Общество 658
Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО 2 ноября 13:55 (UTC+04), Экономика 1 608
Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении 2 ноября 13:47 (UTC+04), Политика 1 730
SOCAR увеличила объем буровых работ 2 ноября 13:40 (UTC+04), Экономика 1 464
Пашинян сообщил о новых шагах по реализации «Маршрута Трампа» 2 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 1 453
В автомобилях Changan могут появиться ванночки для ног 2 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 1 514
Астрономы объяснили загадочный сигнал "планеты-призрака" 2 ноября 13:32 (UTC+04), Это интересно 641
Матеус Силва объяснил проблемы "Карабаха" в атаке 2 ноября 13:18 (UTC+04), Спорт 738
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 2 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 774
Реджеп Тайип Эрдоган в небе над Азербайджаном поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ с Днем Победы - ВИДЕО 2 ноября 13:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 514
В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива 2 ноября 12:59 (UTC+04), В мире 1 487
Обезврежены проникшие в воздушное пространство Азербайджана дроны - ФОТО 2 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 1 361
Обязательна ли единая форма в частных школах? - ответил замминистра 2 ноября 12:35 (UTC+04), Общество 1 480
Дома и участки в пригородах Баку могут подорожать - ПРИЧИНА 2 ноября 12:26 (UTC+04), Общество 2 831
Еще новости