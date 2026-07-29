Приговор обвиняемому в шпионаже в пользу Франции Мартину Райану остался без изменений

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор по уголовному делу, возбуждённому Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ) в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решение было оглашено на заседании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Мурада Мамедова.

Согласно решению, приговор оставлен в силе.

Отметим, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 марта этого года Мартин Райан был приговорён к 10 годам, а Азад Мамедли - к 12 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, были выявлены основания для подозрения в том, что Мартин Райан получал задания по сбору информации о производимых в Азербайджане вооружении и боеприпасах, комплектовании Азербайджанской армии в период 44-дневной Отечественной войны 2020 года, военнослужащих и лицах, уволенных в запас, которых можно было привлечь к сотрудничеству, лицах, получивших образование на французском языке за рубежом, иностранных гражданах и юридических лицах, действующих в Азербайджане, возможностях организации тайных денежных переводов через Азербайджан в третьи страны по поручению французских спецслужб, отношениях Азербайджана с рядом иностранных государств, планах военного сотрудничества, а также об импортируемых в страну вооружении и боеприпасах.

Обвиняемый Мартин Райан организовал в Баку встречи Азада Мамедли с сотрудниками французских спецслужб. Азаду Мамедли за выполнение порученных заданий было обещано иностранное гражданство.

Отметим, что обвиняемые были арестованы Службой государственной безопасности Азербайджана 4 декабря 2023 года. Мартину Райану, являвшемуся генеральным директором ООО "Merkorama", было предъявлено обвинение в шпионаже. По версии следствия, он использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французской спецслужбы DGSE, которые привлекли его к тайному сотрудничеству и впоследствии были объявлены в Баку персонами нон грата и высланы из страны.

По данному уголовному делу Мартину Райану было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, а гражданину Азербайджана Азаду Мамедли - по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.