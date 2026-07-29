https://news.day.az/officialchronicle/1850873.html Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы - ФОТО - ВИДЕО 29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича.

Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы - ФОТО - ВИДЕО

Официальная хроника, 29 июля 2026 16:19 (UTC +04:00) 9 789
Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы

29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением была отмечена предыдущая встреча главы нашего государства с Ненадом Лаловичем.

Заявив, что для него честь встретиться с Президентом Азербайджана, гость подчеркнул высокий уровень организации чемпионата мира среди борцов до 17 лет в Баку. Он выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за это и за поддержку деятельности Объединенного мира борьбы в целом.

Подчеркнув развитие в нашей стране борьбы как вида спорта, Ненад Лалович напомнил, что в Азербайджане проводятся различные соревнования международного уровня по борьбе, и отметил успешное сотрудничество с Федерацией борьбы Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев коснулся значения чемпионата мира среди борцов до 17 лет в Баку с точки зрения достижения молодыми спортсменами успехов в будущем и отметил важность организации подобных спортивных мероприятий в нашей стране и в дальнейшем.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанские борцы до сих пор одерживали очень важные победы.

На встрече было отмечено, что в нашей стране борьба как вид спорта имеет богатые традиции, была затронута проводимая на государственном уровне работа по ее развитию.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Объединенным миром борьбы.

  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
  • Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
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