Азербайджан планирует расширить площади современного орошения до 300 тыс. га к 2030 году

За последние три года в Азербайджане площадь земель, на которых применяются современные системы орошения, увеличилась с 85-87 тысяч гектаров до 127 тысяч гектаров. В соответствии с поставленной целью к концу 2030 года этот показатель планируется довести до 300 тысяч гектаров.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Агентства аграрных услуг Сардар Гаджиев на мероприятии "Продвижение современных систем орошения в аграрном секторе", прошедшем в Лянкяранском районе.

Сардар Гаджиев отметил, что внедрение современных технологий полива, сокращение потерь воды и эффективное использование водных ресурсов являются ключевыми приоритетами с точки зрения устойчивого развития сельского хозяйства.

По его словам, в Государственной программе на 2026-2030 годы рациональное использование водных ресурсов, расширение применения инновационных технологий и адаптация к изменениям климата определены в качестве основных направлений развития аграрного сектора.

Председатель отметил, что в успешном внедрении современных технологий орошения особое значение имеет повышение знаний и навыков фермеров. С этой целью Центр аграрного обучения проводит последовательные тренинги и просветительские мероприятия по эффективному использованию земельных и водных ресурсов, адаптации к изменениям климата, повышению урожайности и внедрению современных сельскохозяйственных технологий.

Сардар Гаджиев сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года Центр аграрного обучения организовал в общей сложности 628 тренингов и просветительских мероприятий. Из них 401 - специализированные тренинги, 112 - тренинги по использованию земель сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях, 63 - просветительские встречи в общеобразовательных учреждениях, 20 - полевые встречи в образцовых хозяйствах и 32 - тренинги в рамках государственно-частного партнерства. Мероприятия охватили 52 района республики и способствовали повышению знаний и навыков 16 тысяч 709 фермеров, сельхозпроизводителей и других заинтересованных лиц.