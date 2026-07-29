https://news.day.az/world/1850863.html СМИ узнали о планах хуситов взимать плату за проход в Красном море Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы), поддерживаемое властями Ирана, планируют начать взимать плату с торговых судов за проход в южной части Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

СМИ узнали о планах хуситов взимать плату за проход в Красном море

В мире, 29 июля 2026 17:14 (UTC +04:00) 557
СМИ узнали о планах хуситов взимать плату за проход в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы), поддерживаемое властями Ирана, планируют начать взимать плату с торговых судов за проход в южной части Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сроки введения такой меры пока не определены.

26 июля газета The Wall Street Journal писала, что иранские военные пригрозили, что могут заблокировать движение через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море в случае усиления атак со стороны вооруженных сил США.

23 июля хуситы объявили о морской блокаде для судов Саудовской Аравии, они атаковали два саудовских танкера в Красном море. Спустя два дня боевики сообщили, что нанесли удары по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ЙЕМЕН
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanın yeni prezidentini təbrik edib 17:43 (UTC+04), Azərbaycanca 235
В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов 17:31 (UTC+04), Общество 285
Məkkə istiqamətində PUA təhlükəsi - Səudiyyə Ərəbistanından açıqlama 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 262
Арестован Мурад Фетиев - операция СГБ - ФОТО 17:21 (UTC+04), Общество 368
Prezidentin sədr təyin etdiyi şəxs kimdir? - DOSYE 17:17 (UTC+04), Azərbaycanca 274
Возвращение азербайджанской музыки в Карабах имеет особое историческое значение - Рамиз Мелик-Асланов в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» - ФОТО - ВИДЕО 17:14 (UTC+04), Культура 1 270
SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили расширение сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти - ФОТО 17:09 (UTC+04), Экономика 384
Bir и CineMastercard объявляют о новом партнерстве: билеты в кино скоро в один клик в Birbank (R) 16:55 (UTC+04), Экономика 396
В Баку представлена книга "Война за Карабах: Стратегия, технология и победа" - ФОТО 16:55 (UTC+04), Политика 1 625
Maşın sürərkən bu qaydanı bilməyənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 16:45 (UTC+04), Azərbaycanca 413
Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана 16:44 (UTC+04), Официальная хроника 397
Во Франции призвали полицейских поддержать общенациональную забастовку 16:34 (UTC+04), В мире 416
В Баку отмечен юбилей автора песен к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Операция Ы" - ФОТО 16:29 (UTC+04), Культура 473
Назначен председатель Агентства государственных резервов Азербайджана 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 392
В Азербайджане переименовали эти больницы 16:20 (UTC+04), Общество 511
Военные пилоты Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО 16:09 (UTC+04), Общество 473
Зеленский прибыл в Берлин с необъявленным визитом 16:06 (UTC+04), В мире 499
Иран пригрозил ответом на применение ядерного оружия 16:04 (UTC+04), В мире 525
OpenAI, Apple и Netflix теперь платят НДС в Азербайджане 15:54 (UTC+04), Экономика 473
Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО 15:50 (UTC+04), Экономика 436
Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе 15:42 (UTC+04), В мире 514
Начался судебный процесс над Али Керимли и Мамедом Ибрагимом - ОБНОВЛЕНО 15:41 (UTC+04), Общество 679
Милли Меджлис приступает к рассмотрению проекта госбюджета на 2027 год 15:35 (UTC+04), Экономика 484
Apple предупредила о глобальной угрозе шпионских кибератак 15:28 (UTC+04), Наука и технологии 434
TikTok-блогера арестовали на месяц 15:16 (UTC+04), Общество 489
“İdman hər kəs üçün bərabər imkan olmalıdır” - PAŞA Həyat-ın İdarə Heyətinin Sədri Ülviyyə Cabbarova 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 495
Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК 15:07 (UTC+04), Спорт 456
В руководстве «Meydan TV» царят авторитаризм и непрозрачность - заявление сотрудников 15:03 (UTC+04), Общество 456
Задержан Бахтияр Дали 15:02 (UTC+04), Общество 530
Иранский кризис и интересы Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 15:00 (UTC+04), Политика 4 832
За самовольный уход из части введут штрафы 14:55 (UTC+04), Общество 454
Экс-футболист сборной Турции может возглавить клуб в Азербайджане 14:53 (UTC+04), Спорт 466
Moskva aeroportlarında dron həyəcanı: Bakı reysləri də saatlarla gecikib 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 537
В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО 14:49 (UTC+04), Общество 515
Баку и Лондон рассматривают меры по предотвращению двойного налогообложения - ФОТО 14:45 (UTC+04), Экономика 538
Утвержден Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном 14:42 (UTC+04), Политика 4 501
Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС (R) 14:40 (UTC+04), Экономика 548
США намерены привлечь НАТО к финансированию военной помощи Украине 14:34 (UTC+04), В мире 574
В Азербайджане изменят сроки пребывания ряда военнослужащих в звании лейтенанта 14:29 (UTC+04), Политика 558
Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку 14:24 (UTC+04), Экономика 560
В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете 14:20 (UTC+04), Общество 5 096
Европейская авиакомпания хочет заморозить зарплаты сотрудников 14:16 (UTC+04), Туризм 436
Азербайджан ужесточит контроль за соблюдением компаниями экологических требований 14:11 (UTC+04), Общество 455
В Азербайджане изменят правила прохождения военной службы для этих офицеров 14:03 (UTC+04), Политика 609
Названо количество депозитных счетов в Азербайджане 14:00 (UTC+04), Экономика 582
Польша планирует создать специальную бригаду у границы с Россией 13:44 (UTC+04), В мире 562
Армянская политическая машина: старые механизмы, новые хозяева 13:32 (UTC+04), Политика 5 354
Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру 13:27 (UTC+04), Спорт 462
Число заключенных во Франции достигло рекордного уровня 13:21 (UTC+04), В мире 581
Baku Steel Company объединяет промышленность и искусство в проекте Baku Steel Art 2026 - ФОТО - ВИДЕО 13:15 (UTC+04), Экономика 1 341
Hərbi prokurorun səlahiyyətləri genişləndirilir 13:14 (UTC+04), Azərbaycanca 561
Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума 13:10 (UTC+04), В мире 596
Новый выпуск "AVAZ-7" посвятили шехиду Сабухи Ахмедову - ФОТО 12:59 (UTC+04), Общество 476
Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb 12:54 (UTC+04), Azərbaycanca 583
OpenAI взяла на работу экс-министра армии США 12:50 (UTC+04), Наука и технологии 464
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:43 (UTC+04), Общество 499
Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза 12:39 (UTC+04), Общество 565
Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО 12:30 (UTC+04), В мире 666
В Азербайджане раскрыли число получателей льготных пенсий 12:19 (UTC+04), Общество 499
Paytaxtda Zəfər gününə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO 12:18 (UTC+04), Azərbaycanca 594
Сабина Алиева переизбрана омбудсменом Азербайджана 12:16 (UTC+04), Общество 5 209
У берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер 12:13 (UTC+04), В мире 632
В Киеве раскрыли сеть кибермошенников - совместная операция Азербайджана и Украины - ФОТО - ВИДЕО 12:12 (UTC+04), Общество 4 440
Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO 12:08 (UTC+04), Azərbaycanca 644
Французская молодежь снова вышла на улицы 12:06 (UTC+04), В мире 671
Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib 12:03 (UTC+04), Azərbaycanca 605
"Нефтчи" установил рекорд результативности за последние 25 сезонов 12:00 (UTC+04), Спорт 482
Сколько стоит обучение в частных школах Баку? - ЦЕНЫ 11:52 (UTC+04), Общество 947
Azərbaycanın Aİ-98 benzini aldığı ölkələr – SİYAHI 11:45 (UTC+04), Azərbaycanca 680
Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом 11:39 (UTC+04), Официальная хроника 7 294
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в нашей стране - ФОТО - ВИДЕО 11:35 (UTC+04), Официальная хроника 7 459
Два вертолета столкнулись в Непале - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), В мире 698
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Панамы 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 472
Сотрудник налоговой службы попался на взятке в Гяндже 11:24 (UTC+04), Общество 523
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 368
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:18 (UTC+04), Туризм
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой 11:14 (UTC+04), Политика 680
Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету 11:09 (UTC+04), В мире 657
Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов 11:04 (UTC+04), Политика 667
Сколько многодетных семей насчитывается в Азербайджане? 11:00 (UTC+04), Общество 513
Алжир обвинил Францию в сокрытии данных о ядерных испытаниях в Сахаре 10:54 (UTC+04), В мире 671
В декабре будет 9 нерабочих дней 10:46 (UTC+04), Общество 1 040
Uşaqlar arasında virus yayılıb - Bu əlamətlərə DİQQƏT EDİN - VİDEO 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 708
В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО 10:39 (UTC+04), В мире 752
Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана 10:34 (UTC+04), Экономика 684
Газовый кризис в Европе: а ведь Баку предупреждал – ОБЗОР 10:30 (UTC+04), Политика 6 373
В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки 10:24 (UTC+04), Общество 512
Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки (R) 10:20 (UTC+04), Экономика 888
Кто из руководства Ирана встречался с Моджтабой Хаменеи? - ответил глава МИД 10:16 (UTC+04), В мире 770
Казахстан и Азербайджан обсудили меры по развитию Среднего коридора 10:10 (UTC+04), Экономика 733
ЛЧ: "Галатасарай" сыграет со "Штутгартом", "Барселона" примет "Астон Виллу" - АФИША 10:04 (UTC+04), Спорт 512
При крушении самолета в США погибла семья мультимиллионера - ФОТО - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), В мире 850
Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь 09:45 (UTC+04), Общество 1 712
Автобусы на этом маршруте находятся в плачевном состоянии - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Общество 619
Названы самые безопасные семейные автомобили 09:35 (UTC+04), Автоновости 821
Опасная ситуация в известном торговом центре Баку - ВИДЕО 09:26 (UTC+04), Общество 916
Сегодня будет избран новый омбудсмен 09:21 (UTC+04), Общество 593
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО 09:04 (UTC+04), В мире 783
В ОЭС рассказали о растущем значении Азербайджана для мировой торговли - ИНТЕРВЬЮ 09:00 (UTC+04), Экономика 5 743
Названа дата новых переговоров России и Украины 08:40 (UTC+04), В мире 840
Разногласия в администрации Трампа 08:25 (UTC+04), В мире 885
Кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ и Украиной? 08:12 (UTC+04), В мире 885
Конституционный узел: развяжет ли его Пашинян? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 7 250
Иран перехватил три американских беспилотника 07:55 (UTC+04), В мире 852
Американский военный самолет нанес удар по острову Кешм 07:50 (UTC+04), В мире 965
Хуситы вплотную приблизились к Адену 07:46 (UTC+04), В мире 854
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп заявил о переговорах с Ираном 07:19 (UTC+04), В мире 864
Иран может ударить по базам США в Европе 07:07 (UTC+04), В мире 5 554
Дела будут даваться с трудом - гороскоп на 3 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 795
Разработана вакцина против распространенного вида рака 04:58 (UTC+04), Медицина 667
Названы причины замены роутера 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 659
Нетаньяху готов сформировать широкое коалиционное правительство 02:31 (UTC+04), В мире 1 115
Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество 01:17 (UTC+04), В мире 1 192
Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 367
Промежуточные выборы в США как экзамен для Трампа 00:01 (UTC+04), В мире 6 348
Британия ужесточает правила для мигрантов 2 ноября 23:50 (UTC+04), В мире 1 309
Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США 2 ноября 23:38 (UTC+04), В мире 1 224
Трамп намерен покинуть Белый дом 2 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 381
В Бейруте произошёл мощный взрыв 2 ноября 23:03 (UTC+04), В мире 1 274
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 2 ноября 22:52 (UTC+04), В мире 1 315
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 2 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 7 819
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 2 ноября 22:16 (UTC+04), В мире 1 364
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 2 ноября 22:00 (UTC+04), В мире 1 285
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 2 ноября 21:46 (UTC+04), В мире 1 324
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 2 ноября 21:44 (UTC+04), Общество 2 105
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 2 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 1 286
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 2 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 352
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 2 ноября 21:22 (UTC+04), В мире 1 391
В Баку изменили схему движения нескольких автобусов 2 ноября 21:19 (UTC+04), Общество 1 016
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 2 ноября 21:16 (UTC+04), В мире 1 380
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 2 ноября 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 351
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 2 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 7 591
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 2 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 762
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 2 ноября 20:44 (UTC+04), Общество 1 125
В Турции начали новое расследование против Google 2 ноября 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 805
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 2 ноября 20:22 (UTC+04), В мире 1 419
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 2 ноября 20:14 (UTC+04), Общество 817
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 2 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 477
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 2 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 1 418
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 2 ноября 19:56 (UTC+04), Общество 1 050
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 2 ноября 19:48 (UTC+04), В мире 1 474
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 2 ноября 19:35 (UTC+04), Спорт 777
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 2 ноября 19:23 (UTC+04), Общество 779
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 2 ноября 19:15 (UTC+04), Автоновости 791
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 2 ноября 19:07 (UTC+04), Культура 769
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 2 ноября 19:00 (UTC+04), Общество 779
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 2 ноября 18:53 (UTC+04), Экономика 6 468
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:49 (UTC+04), Политика 1 393
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 2 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 1 440
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 2 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 760
Сержик джан, вас уже ждут 2 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 6 621
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:26 (UTC+04), Политика 1 339
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 2 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 678
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 2 ноября 18:06 (UTC+04), Политика 1 381
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 2 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 691
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 2 ноября 17:58 (UTC+04), Общество 683
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 2 ноября 17:54 (UTC+04), Общество 703
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 2 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 698
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 2 ноября 17:45 (UTC+04), Общество 826
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 2 ноября 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 649
Ceyranbatan gölündən meyit tapılıb? - Rəsmi açıqlama 2 ноября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 410
В Баку ограничат движение на этой дороге 2 ноября 17:29 (UTC+04), Общество 715
Parkda bunu edənlər yüksək məbləğdə CƏRİMƏLƏNƏCƏK 2 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 471
Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 2 ноября 17:20 (UTC+04), Политика 7 042
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 2 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 707
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 2 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 860
На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз 2 ноября 17:06 (UTC+04), Общество 677
У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 2 ноября 16:58 (UTC+04), Экономика 1 683
В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО 2 ноября 16:49 (UTC+04), Экономика 1 430
Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 2 ноября 16:41 (UTC+04), Автоновости 649
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 2 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 394
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 2 ноября 16:29 (UTC+04), Спорт 694
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО 2 ноября 16:21 (UTC+04), В мире 1 531
Премьер Бельгии подал в отставку 2 ноября 16:17 (UTC+04), В мире 1 403
Мировые поставки смартфонов упали до минимума 2 ноября 16:13 (UTC+04), Наука и технологии 649
Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане? 2 ноября 16:10 (UTC+04), Общество 2 762
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики 2 ноября 16:03 (UTC+04), Общество 816
Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа 2 ноября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 418
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 2 ноября 15:47 (UTC+04), В мире 1 512
Bakı Limanında intermodal yük terminalı yaradılacaq - FOTO 2 ноября 15:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 400
Раскрыты главные причины медленной работы смартфона 2 ноября 15:41 (UTC+04), Наука и технологии 672
PASHA Holding отмечает 20-летие 2 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 8 184
Дворянское собрание может вновь заработать в Азербайджане 2 ноября 15:33 (UTC+04), Общество 729
Педагоги смогут ездить на общественном транспорте по специальному тарифу 2 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 5 066
Kreditini ödəyə bilməyənlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO 2 ноября 15:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 481
ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора 2 ноября 15:18 (UTC+04), В мире 1 412
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО (R) 2 ноября 15:15 (UTC+04), Экономика 1 465
В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве 2 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 788
Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики 2 ноября 15:10 (UTC+04), Политика 7 311
Назван объем нефтяных запасов Азербайджана 2 ноября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 601
Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии - ФОТО 2 ноября 15:00 (UTC+04), Культура 689
ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК 2 ноября 14:50 (UTC+04), Наука и технологии 726
В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы 2 ноября 14:38 (UTC+04), Общество 671
Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии 2 ноября 14:24 (UTC+04), В мире 1 478
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО 2 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 856
Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы 2 ноября 14:04 (UTC+04), Общество 661
Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО 2 ноября 13:55 (UTC+04), Экономика 1 649
Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении 2 ноября 13:47 (UTC+04), Политика 1 772
Еще новости