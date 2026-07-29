Вардавар, стрим и «крысячий народ» - еще один скандал в Ереване

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередном скандале в Ереване.

Day.Az представляет публикацию:

Сегодня в Ереване настоящий переполох. Главной "злодейкой" новостных лент неожиданно стала обычная российская блогерша Надежда Пирожкова.

Рассчитывая на размеренный отдых с шашлыком, коньяком и ярким местным колоритом, девушка даже не подозревала, что окажется в самом эпицентре знаменитого Вардавара. То, что для жителей Армении - любимая весёлая традиция, для ничего не подозревающей гостьи стало настоящим шоком.



Развязка наступила мгновенно: стоило ведру ледяной воды прилететь прямо в туристку, как история приняла неожиданный оборот. Вместо того чтобы посмеяться и отправиться за "добавкой", Надежда включила камеру и выдала в прямой эфир фразу: "Крысячий народ".



Всего две секунды эмоций - и армянский сегмент интернета взорвался. Поднялась такая волна возмущения, что дело дошло до прокуратуры. На Пирожкову завели уголовное дело за публичные высказывания, направленные на разжигание ненависти и дискриминацию, и взяли с нее подписку о невыезде...



Похоже, всем участникам этой истории действительно не помешает хорошая порция холодной воды - просто, чтобы остудить пыл. А местным на будущее стоит предупреждать гостей заранее: мало ли кто еще решит вести трансляцию в разгар праздника и случайно ляпнет в эфире про "крысячий народ".