Хранитель памяти кино Пярвиз Гулиев – агентству Trend представлены эксклюзивные кадры из стеклянных негативов - ФОТО

Мы с интересом рассматриваем черно-белые фотографии со съемочных площадок легендарных фильмов, всматриваемся в лица актеров, режиссеров, операторов и всей творческой команды, создававшей шедевры азербайджанского кинематографа. Эти снимки стали частью истории, но редко кто задумывается: кто сумел сохранить их для будущих поколений?

Ответ прост: это человек, посвятивший этой миссии всю свою жизнь. Заслуженный работник культуры, легендарный фотограф азербайджанского кино, 84-летний Пярвиз Гулиев. Благодаря его кропотливому труду сегодня у нас есть возможность буквально заглянуть за кулисы отечественного кинематографа и увидеть, как рождались фильмы, ставшие классикой.

На протяжении более пятидесяти лет П.Гулиев работал на "Азербайджанфильм", где возглавлял фотоцех, участвовал в создании более пятидесяти художественных, документальных и научно-популярных картин. Ему довелось работать с выдающимися режиссерами Азербайджана - Расимом Оджаговым, Гасаном Сеидбейли, Тофигом Тагизаде, Гусейном Сеидзаде, Аждаром Ибрагимовым, Алисаттаром Атакишиевым, Шамилем Махмудбековым, Арифом Бабаевым, Эльдаром Гулиевым, Расимом Исмайловым, Рамизом Гасаноглу, Джейхуном Мирзоевым и многими другими. Через объектив его камеры сохранились уникальные мгновения, которые не вошли в кадр фильмов, но стали бесценными свидетельствами истории национального кино.

Выйдя на пенсию, Пярвиз Гулиев принял решение безвозмездно передать созданный им фотоархив в Государственный фонд кино Азербайджана. Этот благородный поступок позволил сохранить уникальную коллекцию для исследователей, кинематографистов и всех ценителей отечественного киноискусства.

Сегодня, накануне Дня национального кино Азербайджана, который ежегодно отмечается 2 августа, Пярвиз Гулиев вновь открывает страницы этой уникальной летописи. Специально к празднику он эксклюзивно предоставил Агентству международной информации Trend часть фотографий из своего личного архива - редкие кадры, запечатлевшие историю создания фильмов, вошедших в золотой фонд азербайджанского кинематографа, передает Day.Az.

Иногда судьбу целой эпохи определяет одна случайная находка. Именно так произошло в 1961 году, когда киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы переезжала в новое здание.

"Среди коробок я неожиданно обнаружил стеклянные негативы с рабочими кадрами азербайджанского кино, датированные 1916 годом. Когда взял их в руки, сразу понял, какую огромную историческую ценность они представляют. Тогда мне стало ясно: если не заняться их сохранением, эти уникальные свидетельства нашей кинематографической истории могут быть безвозвратно утрачены.

Именно эта находка подтолкнула меня к мысли о необходимости создания полноценного фотоархива киностудии. Я обратился с этой идеей к тогдашнему директору "Азербайджанфильма" Адилю Искендерову, который поддержал мою инициативу, и началась кропотливая работа по сохранению визуальной летописи азербайджанского кино. Этому я посвятил более полувека своей жизни. С каждым новым фильмом архив пополнялся фотографиями, и со временем он превратился в настоящую летопись азербайджанского кино", - поделился с Trend воспоминаниями Пярвиз Гулиев.

За это время архив превратился в настоящую сокровищницу: после завершения съемок каждого нового фильма коллекция пополнялась фотографиями, сохранившими атмосферу съемочных площадок, работу актеров и режиссеров, а также редкие моменты, которые никогда не попадали на экран.

Часть фотографий из личного архива Пярвиза Гулиева была эксклюзивно предоставлена АМИ Trend. Среди них - редкие рабочие кадры со съемок фильмов, ставших классикой азербайджанского кинематографа: "Огни Баку", "Бахтияр", "Не та, так эта", "Бабек", "Кёроглу", "Волшебный халат", "Лейли и Меджнун", "Тайны кровавой крепости", "Севиль", "Так рождается песня", "Свекровь", "Насими".

Эти фотографии - не просто архивные снимки. Они позволяют заглянуть за кулисы создания легендарных картин и увидеть историю азербайджанского кино глазами человека, который более полувека посвятил ее сохранению.