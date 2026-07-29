Самые яркие образы участников Dream Fest 2026 Baku на бирюзовой дорожке - ФОТО

"Красная дорожка", как мы привыкли ее называть, на Dream Fest 2026 является бирюзовой. Она превратилась в настоящий подиум, где музыка встретилась с модой, а звезды - участники фестиваля - представили свои самые эффектные и запоминающиеся образы. Выход артистов стал отдельным fashion-шоу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Бирюзовый цвет дорожки стал эффектным фоном для роскошных нарядов: струящиеся ткани, сияющие детали, оригинальные силуэты и тщательно подобранные аксессуары подчеркнули праздничную атмосферу фестиваля. Каждый выход был не просто появлением перед объективами фотографов, а продуманным образом, отражающим характер, стиль и творческую индивидуальность артиста.

Среди зарубежных гостей особое внимание привлекли Ани Лорак, Thomas Nevergreen, Barbara Breta, Алсу, Megi Gogitidze, Регина Тодоренко, Seville, JONY, Andru Donalds, Стас Михайлов и участники группы "Розовые розы". Каждый артист продемонстрировал собственный взгляд на сценическую элегантность - от сдержанной классики и утонченной роскоши до смелых и оригинальных fashion-решений.

Впечатляющей стала азербайджанская часть звездной дорожки. Артисты Тунзаля Агаева, Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, Роза Зергерли, Диляра Кязымова, Айсель Теймурзаде и Фаик Агаев сделали ставку на индивидуальность, гармонично сочетая национальную эстетику, современные тренды и яркую сценическую подачу.

Dream Fest в очередной раз показал, что музыка и мода неразрывно связаны, а звездная дорожка становится пространством, где рождаются яркие визуальные истории.