Киноманов ждет незабываемый вечер на студии «Азербайджанфильм»

Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA) при Министерстве культуры и киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы организуют специальный киновечер по случаю Дня азербайджанского кино (2 августа).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие состоится 1 августа на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Киностудия, являющаяся одной из основных точек притяжения на культурной карте города Баку и одним из главных пространств, где формировалась история нашего национального кино, на этот раз предоставит зрителям возможность познакомиться с киноискусством не только через экран, но и в реальной атмосфере, где создавались фильмы. Так, уже в ближайший субботний вечер на единой площадке сольются воедино прошлое и настоящее азербайджанского кино, реальный съемочный процесс, визуальное искусство и музыка.

В рамках насыщенной программы гости смогут принять участие в туре, который будет организован на территории киностудии, понаблюдать за реальным съемочным процессом и стать свидетелями презентации специального настенного рисунка. На протяжении вечера под открытым небом будет организован показ любимых фильмов "Украли жениха" и "День прошел".

Участие в мероприятии бесплатное, однако из-за ограниченного количества мест предварительная регистрация обязательна.