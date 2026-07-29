Тяжелое ДТП в Загатальском районе, пострадали 4 члена одной семьи

В Загатальском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре члена одной семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня днем на территории села Гебиздере легковой автомобиль потерял управление и перевернулся. В результате аварии находившиеся в машине члены одной семьи - жители города Загатала Васиф Гаджимурад оглу Султанов (1991 г.р.), Сафа Салим гызы Султанова (1985 г.р.), Омер Васиф оглу Султанов (2017 г.р.) и Аише Васиф гызы Султанова (2013 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены во второе отделение скорой медицинской помощи хирургического корпуса Загатальской центральной районной больницы. После оказания первой медицинской помощи было установлено, что полученные ими травмы лёгкие, поэтому их выписали домой для амбулаторного лечения.

По факту проводится расследование.