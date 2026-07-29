Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Баку снова принимает мир. В самом прямом, спортивном и юношеском смысле. На Национальной гимнастической арене собрались почти семьсот борцов из более чем шестидесяти стран. Двадцать девять из них представляют Азербайджан.

На церемонии открытия присутствовали президент Международной федерации объединенных стилей борьбы Ненад Лалович, олимпийский чемпион и глава турецкой федерации Таха Акгюль, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Лалович публично поблагодарил Азербайджан за организацию турнира и выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву. Медали чемпионата оформлены с элементами азербайджанского коврового орнамента - деталь, о которой в армянских чатах предпочитают не упоминать.

Приехала и сборная Армении. Причем сильным составом: десять борцов греко-римского стиля и шесть вольников. Среди них действующий чемпион мира и Европы U-17 Джанес Назарян и чемпион континента Ваге Овеян. Команда ранее заняла второе место в командном зачете первенства Европы.

В первый же день армянские борцы одержали три победы, о чем их ресурсы сообщили с гордостью. Ни одного инцидента, ни одной жалобы на прием, ни единого свистка с трибун в адрес армянского флага. Затем состоялся четвертьфинал в весовой категории до 51 килограмма, и благополучный спортивный сюжет попытались превратить в политический скандал.

Чемпионат мира U-17 шел своим чередом: ковры заняты, судьи работают, зрители следят за техникой спортсменов. На этом спокойном фоне армянские Телеграм-каналы и комментаторы начали нагнетать ситуацию вокруг схватки Геворга Арутюняна и Абдуррахмана Хусейнли.

На ковер вышли двое подростков пятнадцати-шестнадцати лет, воспитанных одной кавказской школой борьбы. Через несколько минут поединок завершился со счетом 6:4 в пользу азербайджанца. Вскоре после этого в армянских чатах началось совершенно другое противостояние, не имевшее отношения к происходившему на ковре.

Реваншисты и противники мира не смогли принять результат и принялись обвинять судей в предвзятости, ссылаясь на некие ошибки. Обычный спортивный эпизод использовали для очередной волны напряженности.

Некоторые комментаторы утверждали, что "армянину никогда не дадут выиграть". Факты, как мы установили выше, говорят об обратном. Армянская сборная участвовала в турнире на равных условиях, ее спортсмены одерживали победы, а организация соревнований не вызвала официальных претензий.

Разберем основные обвинения.

Первая претензия касается балла за пассивность. Согласно международным правилам United World Wrestling, решение о наказании спортсмена за пассивность оспариванию не подлежит. Челлендж на такой эпизод не подается. Об этом легко узнать, открыв регламент соревнований.

Вторая претензия связана с другими судейскими решениями. Здесь механизм обжалования предусмотрен. Тренер может потребовать челлендж, после чего эпизод демонстрируется на большом экране и рассматривается руководителем ковра, представителями судейской коллегии и апелляционным жюри. Процедура проходит открыто, с использованием видеозаписи и внесением решения в протокол.

Люди, находившиеся рядом с ковром и хорошо знающие правила, не заявили о нарушениях. Те, кто смотрел трансляцию за тысячу километров, заговорили о заговоре.

Для реваншистской сети юношеский чемпионат стал удобным поводом для воздействия на армянское общество. Мир между Баку и Ереваном лишает этих людей привычной темы, поэтому даже поражение подростка на спортивном ковре они пытаются представить частью национального противостояния.

Проигрыш азербайджанцу в Баку воспринимается ими как подтверждение заранее придуманного политического сюжета, в котором любой успех соседней страны объясняется заговором.

Хусейнли до четвертьфинала со счетом 9:0 победил борцов из Казахстана и Алжира. Затем выиграл у Арутюняна и продолжил выступление на турнире. В этот день юный азербайджанец оказался сильнее. Для части аудитории подобное объяснение слишком простое. Им необходимы виноватые: судья, ковер, город или страна.

При этом United World Wrestling направляет на чемпионат международных арбитров. На турнире действует система видеоповторов и предусмотрена процедура подачи челленджа. Тренеры Арутюняна, судя по комментариям армянской стороны, правом на обжалование не воспользовались.

Политизация спорта в подобных публикациях носит системный характер. Молодого борца лишают права просто проиграть. Ему навязывают роль жертвы, чтобы затем использовать его имя для распространения ненависти.

Баку в эти дни демонстрирует совершенно иной подход. Медали с национальным орнаментом, три ковра, полный график соревнований по греко-римской, вольной и женской борьбе. Около семисот подростков борются за свои первые серьезные титулы. Среди них двадцать девять азербайджанцев, которые выходят на ковер и делают свое дело.

Ссылки на прежние скандалы также строятся на избирательной памяти. В комментариях вспоминают отдельные спорные решения, но не говорят о поражениях армянских спортсменов на нейтральных площадках или о случаях, когда решения арбитров складывались в их пользу.

После поражения в войне, утраты контроля над территориями и признания новой реальности часть армянского общества продолжает искать подтверждение образа вечной жертвы. Спорт становится удобной площадкой для подобных манипуляций. Особенно юношеский турнир, участники которого не будут вступать в спор с агрессивными комментаторами. Они завершат схватку и вернутся в тренировочный зал.

Постоянное нагнетание вокруг спортивных поражений вредит, прежде всего, самим спортсменам. Если каждый проигрыш азербайджанцу объявлять результатом заговора, молодые борцы лишаются возможности спокойно анализировать ошибки и становиться сильнее. Давление также может подтолкнуть федерации к решениям, которые ограничат участие атлетов в международных соревнованиях и лишат их необходимого опыта.

Международная федерация продолжает работать по установленным правилам. Баку продолжает принимать спортсменов со всего мира. Юный Арутюнян честно провел свою схватку, но люди, разжигающие вражду, попытались превратить его в инструмент собственной пропаганды.

Азербайджан проводит крупный международный турнир, обеспечивая равные условия сотням подростков из десятков государств, включая Армению. Спортсменам предоставлены ковер, судейство, безопасность и возможность бороться за медали. Обычный результат схватки пытаются использовать только те, кому нужен новый повод для конфликта.

После чемпионата останутся двое юных борцов, которые честно провели свои минуты на ковре. Один победил, другой проиграл - обычный итог любого соревнования. Оба вернутся к тренировкам, разберут ошибки и продолжат спортивный путь. А ответственность за волну злобы лежит на взрослых людях, которые сознательно превращают выступления подростков в политическую провокацию.

Проблема заключается не в армянских спортсменах и не в их участии в соревнованиях в Баку. Проблема в тех, кто не способен принять честный спортивный результат и пытается использовать детей для нагнетания ненависти. Баку вновь показал, что умеет достойно принимать гостей. Теперь тем, кто привык жить конфликтом, предстоит научиться отличать борьбу на ковре от войны в социальных сетях.