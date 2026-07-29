https://news.day.az/world/1850917.html На Гавайях произошло извержение вулкана - ВИДЕО На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На Гавайях произошло извержение вулкана - ВИДЕО
На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве указали, что предварительная слабая активность в рамках 52-го эпизода продолжающегося извержения в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа началась около 10:22 утра по гавайскому времени (23:22 мск) 28 июля с перелива из северного жерла.
Сейсмологи отмечают, что с началом извержения они повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого.
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