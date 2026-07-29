На Гавайях произошло извержение вулкана - ВИДЕО

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве указали, что предварительная слабая активность в рамках 52-го эпизода продолжающегося извержения в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа началась около 10:22 утра по гавайскому времени (23:22 мск) 28 июля с перелива из северного жерла.

Сейсмологи отмечают, что с началом извержения они повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого.