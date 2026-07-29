Названа дата очередных президентских выборов в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки в конституционный закон о выборах, согласно которым очередные президентские выборы в стране состоятся 27 января 2027 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Президента Кыргызстана.

Отмечается, что очередные выборы Президента Кыргызской Республики проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок его полномочий.

Поправки, принятые Жогорку Кенешем 24 июня 2026 года, также устанавливают порядок проведения парламентских выборов. Согласно изменениям, выборы в парламент будут проходить в среду того месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий действующего созыва.

Кроме того, дни проведения президентских и парламентских выборов получили статус оплачиваемых выходных для работников государственных и частных организаций.

Закон также предусматривает изменения в процедурах регистрации избирателей и выдвижения кандидатов. В частности, отменяется практика использования "избирательных адресов", позволявшая гражданам голосовать не по месту постоянной регистрации. Также устанавливается ограничение по числу избирателей на одном участке - не более 4 000 человек.

Помимо этого, кандидатам разрешено собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения не только на бумажных листах, но и с использованием цифровых облачных электронных подписей. Поправки также регулируют вопросы организации предвыборной кампании. Кандидаты и политические партии смогут назначать до трех уполномоченных представителей на каждом избирательном участке.

Одновременно закон вводит дополнительные финансовые требования для участников выборов. Кандидаты и политические партии должны создать официальные избирательные фонды до подачи документов на выдвижение в Центральную избирательную комиссию. Все необходимые избирательные взносы должны перечисляться исключительно через такие фонды.

В случае отсутствия оригинала банковской квитанции, подтверждающей внесение избирательного залога, документы на выдвижение будут отклонены и возвращены.

Конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.