https://news.day.az/world/1850902.html В Японии произошло новое землетрясение В префектуре Кумамото на японском острове Кюсю зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,4. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр землетрясения находился в 55 километрах к югу от города Кумамото с населением более 680 тысяч человек.
В Японии произошло новое землетрясение
В префектуре Кумамото на японском острове Кюсю зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,4.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр землетрясения находился в 55 километрах к югу от города Кумамото с населением более 680 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Отметим, что ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Оно считается одним из самых сильных землетрясений, зафиксированных в стране за последние годы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре