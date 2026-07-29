В Японии произошло новое землетрясение

В префектуре Кумамото на японском острове Кюсю зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,4.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в 55 километрах к югу от города Кумамото с населением более 680 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Отметим, что ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Оно считается одним из самых сильных землетрясений, зафиксированных в стране за последние годы.