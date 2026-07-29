Азербайджан и Центральная Азия: C6 как основа нового геоэкономического пространства Евразии

Автор: Ляман Зейналова, Trend

Кыргызстан готовится принять неформальный саммит "Центральная Азия - Азербайджан". Встреча состоится в момент, когда формат C6 постепенно выходит за рамки обычного механизма политических консультаций и начинает приобретать стратегическое значение для всей Евразии.

Сегодня мировая экономика переживает масштабную трансформацию. Если еще несколько десятилетий назад государства конкурировали преимущественно как самостоятельные игроки, то сейчас все большую роль играют целые макрорегионы, объединенные транспортными, энергетическими, торговыми и инвестиционными связями. Именно поэтому во всем мире растет значение региональных объединений и форматов сотрудничества, способных предложить устойчивые логистические маршруты, интегрированные рынки и совместные инфраструктурные проекты.

На этом фоне Центральная Азия перестала восприниматься как периферийный регион. Она становится одним из новых центров экономического роста Евразии, привлекая внимание крупнейших мировых игроков. Одновременно существенно выросло значение Южного Кавказа, который превращается в ключевое звено транспортных маршрутов между Азией и Европой.

Именно в этой новой геоэкономической реальности сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии приобретает совершенно иной масштаб. Формат C6 - это уже не просто площадка для политического диалога. Он становится инструментом формирования единого пространства взаимосвязанности, где объединяются транспорт, энергетика, торговля, инвестиции, цифровизация и безопасность.

Важно отметить, что сотрудничество Азербайджана и государств Центральной Азии возникло не вчера. Их связывают исторические маршруты Великого Шелкового пути, тесные торговые отношения, общая тюркская цивилизационная основа и совпадение долгосрочных стратегических интересов. Решение о работе Азербайджана в консультативном формате, принятое в 2025 году, лишь институционально оформило процессы, которые уже активно развивались на протяжении последних лет.

Естественные партнеры

Многие региональные эксперты называют современный формат C6 исторически закономерным. Азербайджан и государства Центральной Азии на протяжении столетий составляли единое торговое пространство, соединяя Восток и Запад. Именно через Каспий проходили важнейшие маршруты Великого Шелкового пути, а сегодня их место занимают современные транспортные, энергетические и цифровые коридоры. Поэтому нынешнее сотрудничество скорее восстанавливает естественную взаимосвязанность региона, чем создает ее заново.

Речь идет не о конъюнктурном политическом проекте, а о возвращении к объективной географической и экономической логике развития региона.

Именно взаимодополняемость делает формат C6 столь перспективным. Для государств Центральной Азии Азербайджан становится кратчайшим выходом к Кавказу, Турции и европейским рынкам. Через его территорию проходят Средний коридор, железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, крупнейший на Каспии морской порт, а также энергетическая инфраструктура, соединяющая Каспийский регион с Европой.

В свою очередь страны Центральной Азии открывают для Азербайджана доступ к внутреннему рынку Евразии и Китаю. Таким образом, Азербайджан становится для Центральной Азии "воротами" на Запад, а Центральная Азия для Азербайджана - "воротами" на Восток. Именно поэтому обе стороны объективно усиливают стратегическое значение друг друга.

Эта взаимодополняемость находит отражение и в экономических показателях. Несмотря на сохраняющийся значительный потенциал для дальнейшего роста, торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и государствами Центральной Азии уже демонстрирует устойчивую положительную динамику.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли Азербайджана со странами Центральной Азии достиг $1,8 млрд. При этом основную часть товарооборота составляет импорт из государств региона. Вместе с тем азербайджанские производители постепенно укрепляют свои позиции на центральноазиатских рынках. Так, экспорт ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения в Казахстан и Узбекистан вырос более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о постепенной диверсификации торговых связей и расширении присутствия азербайджанской продукции в регионе.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, по итогам первых шести месяцев 2026 года товарооборот страны с государствами Центральной Азии составил около $425 млн, подтверждая поступательное развитие экономического сотрудничества.

Средний коридор - главный проект новой Евразии

Наиболее ярким примером такого партнерства является развитие Среднего коридора. Сегодня Транскаспийский международный транспортный маршрут уже рассматривается не как альтернативная логистическая линия, а как один из важнейших маршрутов будущего между Азией и Европой.

Особое значение приобретает строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. После завершения она станет восточным звеном Среднего коридора, который далее проходит через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Именно поэтому Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал Зангезурский коридор логическим продолжением железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

"Сегодня мы становимся свидетелями создания новой транспортной артерии региона. Строительство стратегически важной железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан", - заявил Президент Садыр Жапаров на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия + Азербайджан" в ноябре 2025 года.

Зангезурский коридор все больше и больше становится элементом новой геоэкономической архитектуры Евразии. Для Азербайджана Зангезурский коридор является одновременно и проектом внутренней связности, и элементом международной транспортной стратегии. Как сказал Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 5 января 2026 года, Азербайджан рассчитывает, что грузы из Китая и стран Центральной Азии пойдут также и по Зангезурскому коридору.

"Мы его, естественно, рассматриваем в первую очередь как связь с Нахчыванской Автономной Республикой, но и также как и международный транспортный коридор. Сегодня из Азербайджана в западном направлении существует один железнодорожный путь - будет два. Два всегда лучше, чем один. Особенно тогда, когда ты не имеешь выхода к открытому океану и должен проходить через сопредельные страны. Всегда лучше иметь альтернативу для объема, для конкурентоспособности, для того, чтобы не было монополизации транзитного маршрута кем-либо и для того, чтобы, естественно, были более конкурентоспособные тарифные условия", - сказал глава государства.

Зангезурский коридор трактуется не как дублирование существующих маршрутов, а как создание альтернативы - ключевой логистической категории для стран, не имеющих выхода к открытым морям. Альтернатива означает конкуренцию тарифов, снижение операционных рисков, меньшую зависимость от единственного маршрута и улучшение предсказуемости поставок - параметры, критически важные для современных цепочек поставок.

Вместе эти проекты способны создать единую транспортную систему от Тихого океана до Европы. В результате Азербайджан закрепляет статус одного из важнейших логистических узлов Евразии, тогда как государства Центральной Азии получают надежный выход к мировым рынкам.

Однако транспорт является лишь одним из элементов новой модели взаимодействия.

Азербайджан и государства Центральной Азии уже активно сотрудничают в рамках программы CAREC, развивая торговлю, транспортную инфраструктуру, цифровизацию таможенных процедур и инвестиционное сотрудничество.

Не менее перспективным направлением становится энергетика. Азербайджан активно формирует Каспийский "зеленый" энергетический коридор, тогда как Кыргызстан развивает проекты в области гидроэнергетики, солнечной и ветровой генерации. Уже обсуждаются возможности объединения этих потенциалов в рамках регионального энергетического сотрудничества.

Развивается и традиционная энергетика - Бишкек ведет переговоры с Баку об увеличении поставок азербайджанской нефти и нефтепродуктов. Фактически речь идет о формировании комплексного экономического партнерства, охватывающего транспорт, энергетику, инвестиции, цифровые технологии, промышленность и торговлю.

ОТГ и C6 - взаимодополняющие форматы

Развитие сотрудничества получает дополнительный импульс в рамках Организации тюркских государств. Именно ОТГ формирует общую политическую основу взаимодействия, тогда как формат C6 концентрируется на практической реализации совместных проектов между Азербайджаном и государствами Центральной Азии.

Эти механизмы не конкурируют между собой, а, напротив, усиливают друг друга, создавая многоуровневую систему региональной интеграции.

Кыргызстан - один из главных партнеров Азербайджана

Особое место в новой архитектуре сотрудничества занимает Кыргызстан.

Именно Бишкек одним из первых поддержал участие Азербайджана в консультативном формате Центральной Азии, последовательно выступая за укрепление связей между Центральной Азией и Южным Кавказом.

Сегодня двусторонние отношения развиваются практически по всем ключевым направлениям - от транспорта и инвестиций до энергетики, цифровизации и космических технологий.

Продолжается работа Азербайджано-кыргызского фонда развития, капитал которого планируется увеличить до 100 млн долларов, развивается торговая инфраструктура, обсуждаются новые инвестиционные проекты, поставки азербайджанской нефти, а также сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.

Главная особенность формата C6 заключается в том, что он отвечает объективным изменениям мировой экономики.

Сегодня выигрывают не отдельные государства, а регионы, способные объединить свои преимущества в единую систему транспортных, энергетических, инвестиционных и производственных связей. Именно таким пространством постепенно становятся Центральная Азия и Азербайджан.

В этом контексте значение формата C6 выходит далеко за рамки количества проведенных встреч и подписанных документов. Его главная ценность заключается в том, что он формирует новую геоэкономическую реальность, в которой Центральная Азия и Азербайджан выступают уже не как отдельные партнеры, а как единое стратегическое пространство, соединяющее Восток и Запад.