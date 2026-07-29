Турция увеличивает протяженность стены вдоль границы с Ираном
Турция увеличивает протяженность системы модульных стен вдоль границы с Ираном, стремясь минимизировать потоки контрабанды и нелегальной миграции в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в целом с 2021 года на турецко-иранской границе из бетона и стали построено 235 км из запланированных к строительству 305 км модульных стен. Работы над монтажом последнего этапа в 70 км продолжаются в горном районе Башкале.
Очередной участок заграждений в 6 км возведен в Башкале восточной провинции Ван с использованием современных систем мониторинга местности. Поверх стены высотой в пять метров протянута колючая проволока высотой 90 см.
Пограничные подразделения ВС Турции продолжают круглосуточный мониторинг местности, активно применяя беспилотные летательные аппараты и дистанционно управляемые автономные беспилотные наземные транспортные средства. Развернуты бронетехника и системы противодействия дронам.
На критически важных участках размещены снайперские группы и подразделения спецназа.
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