https://news.day.az/world/1850908.html Лесные пожары накрыли юго-западные регионы Турции - ВИДЕО Масштабные лесные пожары накрыли юго-западные регионы Турции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Самая сложная обстановка - в провинции Мугла. Представляем данные кадры:
Лесные пожары накрыли юго-западные регионы Турции - ВИДЕО
Масштабные лесные пожары накрыли юго-западные регионы Турции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самая сложная обстановка - в провинции Мугла.
Представляем данные кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре