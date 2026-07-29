https://news.day.az/sport/1850871.html "Карван-Евлах" подписал Камала Казымова Футбольный клуб "Карван-Евлах" пополнил состав Камалом Казымовым. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона. Последним клубом Казымова был МОИК.
"Карван-Евлах" подписал Камала Казымова
Футбольный клуб "Карван-Евлах" пополнил состав Камалом Казымовым.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Казымова был МОИК.
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