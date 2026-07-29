https://news.day.az/officialchronicle/1850933.html Отозван постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве Постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве отозван с занимаемой должности. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Отозван постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве
Постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве отозван с занимаемой должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в городе Женева.
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