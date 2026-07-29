Отозван постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве

Постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве отозван с занимаемой должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в городе Женева.