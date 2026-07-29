Чемпионат мира: еще один азербайджанский борец завоевал медаль - ОБНОВЛЕНО

20:29

На проходящем в Баку чемпионате мира по борьбе U17 очередной азербайджанский борец поднялся на пьедестал.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Эльмир Черкезов (весовая категория до 60 кг) в поединке за бронзовую медаль уверенно победил японца Хинату Ханамори со счетом 9:0 и стал бронзовым призером чемпионата мира U17.

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19:25

На проходящем в Баку чемпионате мира по борьбе U17 еще один спортсмен из Азербайджана стал серебряным призером.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский борец Абдуррахман Гусейнли (весовая категория до 51 кг) в финале уступил представителю Узбекистана Бунеду Гасанову со счетом 0:9 и завоевал серебряную медаль.

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18:49

В Баку продолжается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский борец Али Джавадлы (весовая категория до 44 кг) в финале уступил американцу Райлену Ваксу со счетом 5:13 и завоевал серебряную медаль чемпионата мира U17.